الشغب يسجن 12 مشجعا لباريس سان جرمان

هسبريس - إفي

قضت إحدى محاكم فرنسا بسجن 12 من مشجعي "ألتراس" نادي باريس سان جيرمان لفترات متفاوتة تصل إلى نحو 10 شهور جراء التورط في أعمال عنف ضد مشجعي فريق ريمس خلال 2016، حسبما أفادت اليوم وسائل إعلام محلية.

وتتراوح فترات إدانة 12 من المشجعين، الذي نفوا المشاركة في هذه الأعمال، ما بين 6 و10 شهور، مع إلزامهم بدفع غرامات بقيمة 500 يورو، وسيتوجب على متهم ثالث عشر فقط تسديد غرامة.

وفرضت المحكمة أيضا على المدانيين منع السفر خلال العامين المقبلين إلى إقليم أوب، حيث توجد مدينة تروا، حيث وقعت في 16 أبريل 2016 حوادث بمناسبة مباراة الفريق المحلي وريمس.

وشهدت المباراة قذف المقاعد والمظلات واحتكاكات بين نحو 20 من مشجعي باريس سان جيرمان الذين كانوا مدعوين من قبل التراس تروا، ونحو ستين من مشجعي ريمس.