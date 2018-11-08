يوفنتوس وبرشلونة يحتفيان بذكرى المسيرة الخضراء

هسبريس من الدار البيضاء

احتفت أكاديميتا يوفنتوس وبرشلونة بالذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، عبر المساهمة في تنظيم دوري كروي لفائدة أطفال الأكاديميات الكروية في مدينة الدار البيضاء.

وعرفت هذه التظاهرة مشاركة أكاديميات يوفنتوس، وبرشلونة، وأرسنال، وباريس سان جيرمان، إلى جانب عدد من المدارس الكروية.

وشهد الدوري مشاركة أزيد من 250 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 9 و13 سنة، وفازت أكاديمية أرسنال بلقب بطل فئة تسع سنوات، وفازت باريس سان جيرمان في فئة 11 سنة.

يشار إلى أن أكاديمية يوفنتوس لكرة القدم افتتحت أبوابها بالمغرب خلال الموسم الكروي الحالي، ويشرف عليها مدربون أوروبيون من مستوى عال يساعدهم مدربون مغاربة مؤهلون وذوو كفاءة عالية.

كما يستفيد أطفال الأكاديمية من برامج موازية، تشمل تنظيم أسفار للمشاركة في دوريات دولية لكرة القدم في مدن أوروبية، من ضمنها برشلونة.

وقال هشام كديرة، المدير العام للأكاديمية، إن دوري المسيرة الخضراء كان فرصة سانحة لبث روح قيم المواطنة وحب الوطن في الأطفال، وتعريفهم بتاريخ المسيرة الخضراء، إلى جانب زرع قيم وفلسفة كرة القدم التي تقوم على الروح الرياضية والتسامح.