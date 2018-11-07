منحة دسمة تنتظر "الأسود" عند التأهل إلى "الكان"

أوعنا بلعيد

يراهن الناخب المغربي هيرفي رنار، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، على لائحته النهائية التي وجه إليها الدعوة المكونة من 26 لاعبا من أجل تحقيق الفوز أمام المنتخب الكاميروني، ضمن مجريات الجولة الخامسة من الإقصائيات الإفريقية 2019.

وتحاول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدورها الرفع من معنويات اللاعبين وتحفيزهم، وخصصت لهذا الغرض منحة بقيمة 25 مليون سنتيم لكل لاعب من المنتخب الوطني في حالة حجز بطاقة التأهل إلى كأس إفريقيا المزمع تنظيمها بدولة الكاميرون.

ولا مناص أمام مدرب أسود الأطلس من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأسود غير المروضة، لضمان التأهل إلى النهائيات الإفريقية دون انتظار ما ستسفر عنه آخر مواجهة أمام منتخب مالاوي.

ويعول الأسود كذلك على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار، لا سيما أن المباراة ستجرى فوق أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث سيلقي رونار بثقله لإنهاء اللقاء لصالحه واستخدام جميع أوراقه التكتيكية والتقنية والفنية، خصوصا أن آخر مواجهتين أمام جزر القمر ظهر خلالهما المنتخب بوجه شاحب ومثير للشكوك.

ويوجد المنتخب المغربي في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر المنتخب الكاميروني، قبل جولتين من اختتام التصفيات الإفريقية.

وللتأهل إلى النهائيات، يتعين على أسود الأطلس احتلال المركز الأول، أو الثاني شريطة أن يتصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة لكون مبارياته شكلية، لأنه ضمن تأهله كبلد منظم.