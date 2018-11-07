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الرئيسية | رياضة | منحة دسمة تنتظر "الأسود" عند التأهل إلى "الكان"

منحة دسمة تنتظر "الأسود" عند التأهل إلى "الكان"

منحة دسمة تنتظر "الأسود" عند التأهل إلى "الكان"
أوعنا بلعيد
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:05

يراهن الناخب المغربي هيرفي رنار، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، على لائحته النهائية التي وجه إليها الدعوة المكونة من 26 لاعبا من أجل تحقيق الفوز أمام المنتخب الكاميروني، ضمن مجريات الجولة الخامسة من الإقصائيات الإفريقية 2019.

وتحاول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدورها الرفع من معنويات اللاعبين وتحفيزهم، وخصصت لهذا الغرض منحة بقيمة 25 مليون سنتيم لكل لاعب من المنتخب الوطني في حالة حجز بطاقة التأهل إلى كأس إفريقيا المزمع تنظيمها بدولة الكاميرون.

ولا مناص أمام مدرب أسود الأطلس من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأسود غير المروضة، لضمان التأهل إلى النهائيات الإفريقية دون انتظار ما ستسفر عنه آخر مواجهة أمام منتخب مالاوي.

ويعول الأسود كذلك على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار، لا سيما أن المباراة ستجرى فوق أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث سيلقي رونار بثقله لإنهاء اللقاء لصالحه واستخدام جميع أوراقه التكتيكية والتقنية والفنية، خصوصا أن آخر مواجهتين أمام جزر القمر ظهر خلالهما المنتخب بوجه شاحب ومثير للشكوك.

ويوجد المنتخب المغربي في المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر المنتخب الكاميروني، قبل جولتين من اختتام التصفيات الإفريقية.

وللتأهل إلى النهائيات، يتعين على أسود الأطلس احتلال المركز الأول، أو الثاني شريطة أن يتصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة لكون مبارياته شكلية، لأنه ضمن تأهله كبلد منظم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - montasser الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:20
حتى التاهل الى الكان في مجموعة تضم فرق بداءية في اللعبة كجزر القمر;بدا يخيفنا و يدخلنا الى الشك لتلجئ الجامعة لتخصيص منحة دسمة للتاهيل!!!! هذي مصيبة...هذي كارثة....هاديك لمنحة ديرو بها شي دراسة وشوفو اين يكمن الخلل.....ولكن دراسة ما شي بحال ديال الساعة:!!!!
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20
2 - ali الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:21
أنا أقطن بالرباط العاصمة كيف لي متابعة الأسود و أسمع عن المنح و أنا لا أجد الحافلة للتنقل بين العمل و المسكن بالله عليكم ألم تحن ضمائر المسؤولين في العاصمة و هي تشاهد الناس منشورة منتشرة في الأرصفة على طول الطرقات
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13
3 - h.m الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:24
25 مليون لكل واحد حيت تأهل للكان؟ مع العلم ان المنافس جزر القمر ههه...
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12
4 - مصطفي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:26
منحة دسمة من أجل التأهل....هههه وليس الفوز بالكاس....حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم...
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17
5 - مغربي غيور الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:30
الله ينعل جد بوها هاد الكرة لي تكشي فيها هاد الفلوس كاملة
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20
6 - محترق الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:31
لك الله يا وطني هنا ذهبت حقوق الفقراء وصرفت الأموال على اللعب واللهو . وماذا ستقدم عنا الكرة أو اللعب والأطفال والمتشردون والمرضى يموتون؟؟؟؟ اللهم ان هذا منكر .
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11
7 - جيعانة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:32
اويلي احنا كنتسناو زيادة في الاجور سنين هادي واحنا اللي ضاربين تمارة في البلاد ما اخذينا والو وهاد الكويرية يلعبو شوية ولاجل التاهل ياخذو 25 مليون سنتم ماشي الحكرة هادي لنا الله سبحانه لن يتخلى عنا
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16
8 - ر - ا زاوية الشيخ الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:34
25 مليون قيمة شقة في السكن اﻹقتصادي يا لقجع يعني 20 لاعب ب عشرين شقة ل 20 عائلة مفارقة غريبة
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9
9 - stof الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:35
حاجة وحدة بغيت نفهمها هاهما ربحو ولا خسرو شنو غيعطونا. غيخدمونا غيعطونا باش نخلصو لكرا أو ضو ولما.غي كيمرضونا أوهما إلا ربحو ولا خصرو كيديو لفلوس. فلوس الشعب المقهور.
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8
10 - مؤسف الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:37
25 مليون سنتيم غ محيت نتاهلو رونار عندما كان يدرب زامبيا كان الأجرة ديالو 25 مليون او جاب الكان معها دابا غي باش نتاهلو 25 مليون لكل لاعب عجيب راه لي فيه الروح الوطنية غا يضحي بلا مال .
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5
11 - مستاء الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:38
إييييه .. فلوس الشعب فين كتمشي .25 مليون ف ساعة و 30 دقيقة . و أنا خدام عليها كريدي 25 عام . لا حول و لا قوة إلا بالله .
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8
12 - YLU الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:40
ا لتاهل او عدمه بيد الكاف وهذا لعامل سيجعل الكايرون امام خيار واحد ان ارادت تنظيم الكان. فاما تتراخى فنتاهل وهنيء لها الكان واما تتعصبن فنقصى ونسحب بصاط الكان من تحت ارجلها. فلهذا نترك لها الخيار باي سلاح تريد ان تموت. لان مغرب الحنان والبنان قد ولى والان لا يصح الا الصحيح وابن النعجة ياكله الذئب. اما 25 مليون سنتيم فلا داعي لتبديرها لانها مجرد مضيعة للمال السايب.
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4
13 - مهاجر في برشلونة الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:43
ناس حتى كتدي كاس من الكؤوس عاد كيعطيو المنحة، و عباد الله 25×25= 500 مليون، سيروا غير المناطق الجبلية و تبرعوا بيها في هاد البرد غاديو اجر كبير و لكن لا حياة لمن تنادي ، حسبي الله ونعم الوكيل
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4
14 - محمد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:43
والله حتى ندمت علاش قرايت وخديت دكتوراه. كون تبعت القدم ولا نغم كراني بيخير.
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4
15 - ربفي2 الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:44
تاريخيا لم يفز المنتخب الوطني ابدا أمام منتخب الكاميرون حتى في اسوء حالات الكاميرون لذلك فأعتقد أن المنتخب الوطني لن يفوز. عقدة نفسية فمن سيحلها؟
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3
16 - مصطفى كاراطيكا الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:44
غادي تحمقو المغاربة والله وش اعباد الله التأهل للكان الأفريقي ولا هداف وشحال تعطيو لهم الي جابو كأس مليار لكل وحد المدرب شحال يشد هو تعطو ليه شي مدينة مغربية هبة ولا حسبنا الله ونعم الوكيل
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4
17 - ياسين الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:45
حرام والله حرام تبدير المال العام امس اقترضتم الملايير من البنك الافريقي لترميم مطار الرباط واليوم توزيعون المنح على المنتخب ماهدا التناقض بلادنا تباع امام اعيننا ولا احد يحرك ساكنا .المتضرر الاكبر هي الطبقة السفلى من الشعب التي لا احد يكترت الى امرها .الاولى لهته الاموال ان يتم بها دعم الفقراء ففي هدا الفصل بدات يموت الناس في الجبال من شدة البرد .اليسوا هم اولى بهدا السخاء .
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0
18 - lahcen aac الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:46
لاعبين اسهمهم ترتفع في حال تأهل للكان او كأس العالم اما فلوس الجامعة مقارنتا معا رواتب لاعبين معا اندية تاعهم مواصلة حتا 5%
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1
19 - mohamed3 الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:47
25 مليون غير تحفيز و لا فائدة للمواطن بينما الاستاذ عليه العمل لسنوات ليحصل على ذلك المبلغ رغم ان عمل الاستاذ ينشر الوعي و يقضي على جهل المواطنين
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0
20 - marocain007 الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:51
كون غير عطاو هاذ الفلوس لناس للي رابو ليهم الديور فهاذ الشتا حسن ما ينفقوهوم فالوا الخاوي
أين هي الثورة !!!!!
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0
21 - كوايري سابق الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:53
التأهل إلى النهائيات من مجموعة بفرق ضعيفة كرواندا وجزر القمر هو واجب ولا يستحق اي مكافأة، الفوز بكأس افريقيا فقط يستحق حوافز وجوائز.
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22 - Aziz Canada الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:54
لهدا السبب يتهافاتون للعب للمغرب عوض اوربا. لان مكانتهم مضمونة في المغرب بسبب ضعف المستوى الشء الذي يضمن لهم المنح لسنيين.
اللعب للمغرب او لاي لمنتخب هو لاجل المال ومن يقول الوطنية..تمثيل المغرب ..حبا للوطن كل ذلك كذب في كذب.
من اراد ان يمثل وطنا ما، يجب ان يفعله بدون مقابل ذلك هو حب الاوطان من الايمان.
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-1
23 - Mohamed الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:55
حسبنا الله في هاد المسؤولين لأن هاد اللاعبين فقراء تعاونهم ب 25 مليون
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0
24 - زهير الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:55
اللي خاسو يكون :
- منحة بقيمة 25 مليون لكل لاعب في حالة التأهل
- غرامة بقيمة 25 مليون يؤديها كل لاعب في حالة عدم التأهل
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25 - تايكة غرماد الأربعاء 07 نونبر 2018 - 18:58
الدولة العميقة استولت على ميدان الكرة ووفرت له اموال باهضة على حساب تنمية القطاعات الاجتماعية الضرورية الحياة الكريمة لانها تعرف انه المنفذ الوحيد لالهاء الشباب وتحويل الرأي العام عن الأمور الجدية .فكيف يعقل ان تبذر الملايير بدون حساب والبلد يعيش أزمة رهيبة على الصعيد الاجتماعي حيث جل المناطق تعيش في فقر مدقع وبطالة وانهيار البنيات التحتية .
لك الله ياوطني !!!هل يعقل هذا ؟؟ ماهذه التفاهة ولماذا هذا الإجراءات التي تستفز المواطن ؟؟
وكيف تقنع المواطن البسيط بهذا التبذير الرهيب على كرة لن تنفع الحياة اليومية المواطن في شيء
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