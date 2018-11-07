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الرئيسية | رياضة | الرجاء يستنجد بماندوزا لاستقبال الكوكب بالبيضاء

الرجاء يستنجد بماندوزا لاستقبال الكوكب بالبيضاء

الرجاء يستنجد بماندوزا لاستقبال الكوكب بالبيضاء
أوعنا بلعيد
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 01:10

يرغب مسؤولو الرجاء الرياضي في إجراء مباراة الفريق المقبلة أمام الكوكب المراكشي، ضمن مجريات الجولة الثامنة من الدوري المغربي الاحترافي، في ملعب قريب من جماهير الفريق بالبيضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إرهاق اللاعبين بقطع مسافات طويلة، لا سيما أن مواجهة فيتا كلوب الكونغولي على الأبواب.

وعلمت هسبريس من مصادر موثوقة أن مكونات الرجاء تنتظر موافقة السلطات الأمنية لخوض مباراة الفريق أمام الكوكب المراكشي، المقرر إجراؤها الأحد المقبل، فوق أرضية ملعب "الأب جيكو" بدلا من مركب محمد الخامس الذي يخضع للصيانة والإصلاح.

وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة الرجاء اتصلت بعبد الحق رزق الله (ماندوزا) بغية خوض مباراة الفريق بملعب "الأب جيكو"، وحصلت على موافقة نظيرتها من "الراك" وتنتظر موافقة السلطات الأمنية.

ويتوقع أن تجرى مباراة الرجاء والكوكب بدون جمهور بعد أحداث الشغب التي تسبب فيها اللاعب رقم "12" للفريق الأخضر بمركب طنجة عقب نهاية المباراة أمام وداد فاس في مسابقة الكأس؛ إذ تنتظر لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرار لجنة التأديب والروح الرياضية في حق الرجاء.

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