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الرئيسية | رياضة | لقجع يتجه إلى استئناف الحكم ضد يوسف روسي

لقجع يتجه إلى استئناف الحكم ضد يوسف روسي

لقجع يتجه إلى استئناف الحكم ضد يوسف روسي
أوعنا بلعيد
الخميس 08 نونبر 2018 - 09:40

قال مصدر مطلع لهسبريس إن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة يقدم، سيستأنف حكم المحكمة الزجرية لعين السبع في مدينة الدار البيضاء الصادر في حق الدولي المغربي السابق يوسف روسي.

ووفق المصدر ذاته، يرى فوزي لقجع أن الحكم الصادر في حق روسي مخفف، ويرغب تبعا لذلك في استئنافه لإعادة محاكمة روسي بسبب التهم الثقيلة التي كالها إليه بصفته رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وكانت المحكمة الزجرية لعين السبع في مدينة الدار البيضاء قد أصدرت حكمها في حق روسي، قضى بالحبس شهرين موقوف التنفيذ وأداء غرامة 60 مليون سنتيم، 40 مليون سنتيم لفائدة فوزي لقجع، و20 مليونا لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

يشار إلى أن فوزي لقجع كان قد قرر متابعة اللاعب روسي قضائيا، بعد أن اتهمه في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" باستغلال ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 في أمور شخصية تخص غسيل الأموال وعمليات اختلاس.

وأصدرت النيابة العامة أمرا إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء لاستدعاء يوسف روسي، خلال شهر يوليوز الماضي، للتحقيق معه بشأن تلك التهم، قبل أن يتم النطق بالحكم في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - سيدي القاضي المحترم الخميس 08 نونبر 2018 - 09:44
نيابة عن اسرة الرياضة نطالب بلا اقل من عقوبة المؤبد في حق المتهم حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر
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2 - بنعبدالسلام الخميس 08 نونبر 2018 - 09:57
إوَا اسْتانْف وطْلْبْ منهم اعدموه. البريء يا أخي لا يجري وراء الإنتقام ، هذا إذا كان فعلا بريئا. كل ما يهم البريء هو إظهار براءته . وبهذا الحكم ظهرت براءتك، فماذا تريد بعد ذلك. ؟يا أخي لا تنس المثل "هبش تجبد لحنش"
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3 - مواطن في بلاد العجائب الخميس 08 نونبر 2018 - 09:59
ياسيدي عفا الله عما سلف. أو لا بد من تطبيق المثل * إلى طاحت البقرة تيكثروا... *ربما قال ماقال في لحظة تهور. ثم الا يشفع له ماقدم للكرة المغربية. وربما كان ينتظر التفاتة من الجامعة لكنها في كوكب المريخ. ولا أدل على ذلك من التكريم الذي حظي به الاعب الحضريوي وما ادراك ما الحضريوي. لكن السؤال من أقام هذا التكريم هل الجامعة لكم واسع النظر.
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4 - Abdou الخميس 08 نونبر 2018 - 10:00
وانت من انابك عن جميع الرياضيين حتى تطالب باقصى العقوبات ..يوسف روسي ادلى برءيه ولم يعطي الادلة واظنها زلت لسان ..اما موضوع رءيس الجامعة فعليه ان يستقيل من احدى المهمتين اما الوزارة او الجامعة ليتق الشبهات ..
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5 - العفو الخميس 08 نونبر 2018 - 10:09
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إنما العفو عند المقدرة
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6 - kimo الخميس 08 نونبر 2018 - 10:11
الرياضة اصبحت استثمار روادها مدراء رؤساء شركات لاعبين دوليين ما معنى الرياضة
الجواب حركات يمكن ان تساعد الجسم على ابعاد الأمراض التي يمكن ان يصاب بها وهي عدة انواع وافضلها السباحة والرماية وركوب الخيل
ومع تطور الأزمنة كان للعدو حيز كبيير في بناء الجسم وجاءت كرة القدم ابان الحرب العالمية الأولى لإلهاء الشعوب عن المأسي إلا انها دخلت غمار المقامرة و الربح والخسارة واصبحت تتبنها شركات كبرى من دول كبرى واصبح الاعب افضل من المفكر والعالم والفقيه ولعبت بعقول الملايير من البشر فالحالة هده بأن تحكم المحكمة بمليار سنتيم يؤدى لفلان او للجامعة عادي لأننا نعيش غرائب الزمان ونطلب من الله ان يرحمنا وان نلاقيه بوجه سمح
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7 - Youssef الخميس 08 نونبر 2018 - 10:11
يوسف روسي أعطى الكثير لكرة القدم الوطنية على أرضية الميدان عاش مع المنتخب أيام القهر و المحسوبية لكن فرض نفسه بالندية والقتالية. التدوينة إن لم تكن صحيحة نعتبرها زلة لسان لهدا نطالب بالصفح على الاعب عرفانا له بما قدم للقميص الوطني
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8 - سفيان الشعبي الخميس 08 نونبر 2018 - 10:16
بنادم تيكون هاني ما عليه ما بيه حتى تيجيد لراسو الصداع ، تهم كهاته ان غابت الادلة والبراهين تبقى مجانية ويستحق السجن .
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9 - ولد الشعب الخميس 08 نونبر 2018 - 10:21
عسى أن تصيبو قوما بجهالة فتصبحو على مافعلتم نادمين.
خويا روسي كنة تدخل سوق راسك السيد بعيد عليك ماجابدك لا بلخير ولا بشر وزايدون كايبان أحين رئيس جامعة فتاريخ الكرة بالمغرب . بغيتي تدوي عطى الله فيمن تدوي .
دوي بعدا فدوك صحاب طيرا بقر لي مدخلين لقفاف لداخل لبربربربر؟؟؟؟؟؟؟ وملي سالاو من ؟؟؟؟؟؟ تكاو علا لكيلوات ديال الحلوة وما أدراك ما الحلوة هالفقاس نعم سيدي هاكعب لغزال أولد سيدي كان كلشي غايتضامن معاك ولكن وخا هكاك كنتمناو من سيد لقجع ئعف بعدما غلب ولمغاربة راهم كايحتارموك وراك باين من خدمتك
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10 - tolérance الخميس 08 نونبر 2018 - 10:22
الله يسامح في نضري العقوبة كانت قاسية
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