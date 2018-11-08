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كُتّاب وآراء
لقجع يتجه إلى استئناف الحكم ضد يوسف روسي
قال مصدر مطلع لهسبريس إن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة يقدم، سيستأنف حكم المحكمة الزجرية لعين السبع في مدينة الدار البيضاء الصادر في حق الدولي المغربي السابق يوسف روسي.
ووفق المصدر ذاته، يرى فوزي لقجع أن الحكم الصادر في حق روسي مخفف، ويرغب تبعا لذلك في استئنافه لإعادة محاكمة روسي بسبب التهم الثقيلة التي كالها إليه بصفته رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وكانت المحكمة الزجرية لعين السبع في مدينة الدار البيضاء قد أصدرت حكمها في حق روسي، قضى بالحبس شهرين موقوف التنفيذ وأداء غرامة 60 مليون سنتيم، 40 مليون سنتيم لفائدة فوزي لقجع، و20 مليونا لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
يشار إلى أن فوزي لقجع كان قد قرر متابعة اللاعب روسي قضائيا، بعد أن اتهمه في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" باستغلال ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 في أمور شخصية تخص غسيل الأموال وعمليات اختلاس.
وأصدرت النيابة العامة أمرا إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء لاستدعاء يوسف روسي، خلال شهر يوليوز الماضي، للتحقيق معه بشأن تلك التهم، قبل أن يتم النطق بالحكم في حقه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
الجواب حركات يمكن ان تساعد الجسم على ابعاد الأمراض التي يمكن ان يصاب بها وهي عدة انواع وافضلها السباحة والرماية وركوب الخيل
ومع تطور الأزمنة كان للعدو حيز كبيير في بناء الجسم وجاءت كرة القدم ابان الحرب العالمية الأولى لإلهاء الشعوب عن المأسي إلا انها دخلت غمار المقامرة و الربح والخسارة واصبحت تتبنها شركات كبرى من دول كبرى واصبح الاعب افضل من المفكر والعالم والفقيه ولعبت بعقول الملايير من البشر فالحالة هده بأن تحكم المحكمة بمليار سنتيم يؤدى لفلان او للجامعة عادي لأننا نعيش غرائب الزمان ونطلب من الله ان يرحمنا وان نلاقيه بوجه سمح
خويا روسي كنة تدخل سوق راسك السيد بعيد عليك ماجابدك لا بلخير ولا بشر وزايدون كايبان أحين رئيس جامعة فتاريخ الكرة بالمغرب . بغيتي تدوي عطى الله فيمن تدوي .
دوي بعدا فدوك صحاب طيرا بقر لي مدخلين لقفاف لداخل لبربربربر؟؟؟؟؟؟؟ وملي سالاو من ؟؟؟؟؟؟ تكاو علا لكيلوات ديال الحلوة وما أدراك ما الحلوة هالفقاس نعم سيدي هاكعب لغزال أولد سيدي كان كلشي غايتضامن معاك ولكن وخا هكاك كنتمناو من سيد لقجع ئعف بعدما غلب ولمغاربة راهم كايحتارموك وراك باين من خدمتك