لقجع يتجه إلى استئناف الحكم ضد يوسف روسي

أوعنا بلعيد

قال مصدر مطلع لهسبريس إن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة يقدم، سيستأنف حكم المحكمة الزجرية لعين السبع في مدينة الدار البيضاء الصادر في حق الدولي المغربي السابق يوسف روسي.

ووفق المصدر ذاته، يرى فوزي لقجع أن الحكم الصادر في حق روسي مخفف، ويرغب تبعا لذلك في استئنافه لإعادة محاكمة روسي بسبب التهم الثقيلة التي كالها إليه بصفته رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وكانت المحكمة الزجرية لعين السبع في مدينة الدار البيضاء قد أصدرت حكمها في حق روسي، قضى بالحبس شهرين موقوف التنفيذ وأداء غرامة 60 مليون سنتيم، 40 مليون سنتيم لفائدة فوزي لقجع، و20 مليونا لفائدة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

يشار إلى أن فوزي لقجع كان قد قرر متابعة اللاعب روسي قضائيا، بعد أن اتهمه في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" باستغلال ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 في أمور شخصية تخص غسيل الأموال وعمليات اختلاس.

وأصدرت النيابة العامة أمرا إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء لاستدعاء يوسف روسي، خلال شهر يوليوز الماضي، للتحقيق معه بشأن تلك التهم، قبل أن يتم النطق بالحكم في حقه.