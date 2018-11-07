إدريسي: قراري حمل قميص "الأسود" ليس نهائيا

أوعنا بلعيد

قال أسامة إدريسي، مغربي الأصل هولندي الجنسية لاعب أزد الكمار الهولندي لكرة القدم، إن وجوده ضمن القائمة النهائية التي أعلن عنها الفرنسي هيرفي رونار، مدرب الأسود، لمواجهة المنتخب الكاميروني ضمن الإقصائيات الإفريقية 2019، لا يعني أنه حسم بشكل نهائي في أمر المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا، وأبدى سعادته لتلبية دعوة الأسود.

وأضاف إدريسي، في حديث له لقناة ناديه الرسمية "Az Tv"، أنه كان متابعا من قبل المسؤولين المغاربة في وقت عكف فيه على اختيار الطواحين الهولندية، موردا: "في البداية كنت دائما متابعا من قبل المسؤولين المغاربة، لكنني اخترت المنتخب الهولندي للشباب، وللأسف وضعنا ليس جيدا بما فيه الكفاية، ومنذ تلك اللحظة لم أتلق أي دعوة من الطواحين الهولندية (يقصد المنتخب الأول) فيما توصلت بدعوة من المغرب الذي أعتبره بلدي، والأمر خاص بالنسبة إليّ وجميل جدا، وأنا سعيد لخوض هذه التجربة".

وأوضح اللاعب أن قرار حمله لقميص الأسود ليس نهائيا ولم يتم الحسم فيه بعد، وأن قدومه إلى المعسكر الإعدادي تأهبا لمواجهة الكاميرون بنية اكتشاف الأجواء والتعرف عن قرب على كيفية سير الأمور، وقال: "أنا سعيد جدا بالذهاب إلى المغرب، وأتطلع إلى العمل مع هؤلاء الرجال وأن أقوم باستكشاف الأمور والوقوف عن قرب على كيفية العمل بالمغرب، والصراحة أنني لا أملك إلى الآن تصورا بشكل واضح حول طريقة سير الأمور بمعسكر الأسود، وكل شيء جديد بالنسبة إليّ".

وأنهى إدريسي الذي تمت المناداة عليه لأول مرة لحمل قميص الأسود حديثه بالقول: "لا أريد أن أتخذ قراراً محدداً الآن، سأذهب إلى المغرب لإجراء محادثات هناك ورؤية الأمور وماهي عليه، وأنا فخور جداً بتلقي دعوة هيرفي رونار ويشرفني ذلك، وإلى الآن لم أختر بشكل نهائي المنتخب الذي سأدافع عن ألوانه".

يشار إلى أن أسامة إدريسي (22 سنة) يشغل مركز المهاجم الجناح ويقدم أداء جيدا رفقة ناديه أزد الكمار، ويعد من الأسماء المتألقة في مسابقة الدوري الهولندي خلال الموسم الجاري، وقد شارك في إحدى عشرة مباراة وساهم في ستة أهداف؛ إذ سجل أربعة وأعطى تمريرتي أسيست، وخاض 936 دقيقة، وسجل العدد نفسه من الأهداف في مسابقة الكأس الهولندية مع تمريرة أسيست خلال 179 دقيقة، بينما لعب 180 دقيقة في الأدوار التمهيدية بمسابقة "اليوروبا ليغ".