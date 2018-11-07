التعادل ينهي مباراة اتحاد طنجة والرجاء الرياضي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

أنهى التعادل الإيجابي هدف لمثله، نتيجة المباراة التي جمعت، اليوم الأربعاء، بين فريقي اتحاد طنجة لكرة القدم وضيفه الرجاء الرياضي، برسم نزال الجولة السابعة من منافسات الدوري الاحترافي.

وعرفت دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى، تحركات ومناورات هجومية من الجانبين، كانت أبرزها من جانب "فرسان البوغاز" بواسطة اللاعب محمد فوزير، الذي قاد محاولتين من الجانب الأيمن، في الدقيقة الأولى والخامسة، فيما ضيع رفيقه مهدي النغمي، أبرز فرصة للتهديف مع بداية المباراة، في حدود الدقيقة السابعة.

نسق وإيقاع المباراة، تراجع نسبيا مع مرور دقائق النصف الأول للنزال، مقارنة مع ما كان عليه في الدقائق الـ15 الأولى، إذ غابت فرص التهديف من عناصر الفريقين، خلال باقي دقائق الشوط الأول.

ووجد رفاق العميدين أسامة غريب، وعمر بوطيب، صعوبات كبيرة في الوصول إلى معترك عمليات كل فريق، بفعل الانتشار الجيد لعناصر الطرفين على الرقعة الخضراء، فيما شهدت مجريات الجولة الأولى ندية واصطدام، اضطر على إثرهما الحكم توفيق كورار، للتدخل في أكثر من مناسبة لتهدئة الأوضاع.

وفي الوقت الذي كانت تسير مجريات الجولة الأولى نحو نهايتها، اقتنص المدافع المخضرم أسامة غريب، الهدف الأول للفريق "الطنجاوي" في حدود الدقيقة 45، برأسية مركزة من كرة ثابتة، منح بها التفوق لرفاقه.

وبدأ لاعبو اتحاد طنجة، أطوار الشوط الثاني، بالبحث عن مباغتة الفريق البيضاوي بهدف ثان، إذ خلق رفاق عصام الراقي، مع بدايته بعض الفرص الهجومية، كانت أبرزها كرة أحمد الشنتوف، في حدود الدقيقة 51 ومناورة محمد فوزير، بعد ذلك بـ5 دقائق.

وفي مقابل ذلك، بقي رد فعل عناصر الرجاء محتشما جدا مع بداية مجريات الجولة الثانية، حيث لم تشكل تحركاتهم أي خطورة على مرمى الحارس "الطنجاوي" طارق أوطاح، بعد أن نجح رفاقه في التعامل مع كل الكرات الهجومية للضيوف بالشكل الأمثل.

وركز أبناء المدرب أحمد العجلاني، خلال باقي أطوار المباراة على تحصين الخط الخلفي وإجهاض مناورات الرجاء، مقابل الاعتماد على المرتدات الهجومية، التي أربكت مدافعي الفريق البيضاوي في أكثر من كرة، فيما كان محسن ياجور، وراء أهم فرص التهديف للرجاء في الدقيقة 72 و 76.

وتمكن عبد الإله الحافيظي، من تعديل النتيجة للرجاء في الدقيقة 79، بعد تمريرة جانبية مركزة من رفيقه زكريا حدراف، أعاد به فريقه في نتيجة المواجهة، وأنقذه من الهزيمة الأولى في الموسم.

وكان أصحاب الأرض قريبين من هز شباك الحارس أنس الزنيتي، وحسم النقاط الكاملة للمباراة، حيث منعت العارضة تسديدة مركزة وقوية من رجل المتألق محمد فوزير، في الدقيقة 86.

وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد اتحاد طنجة النقطة الثامنة في الصف السادس مناصفة مع فرق نهضة بركان ويوسفية برشيد، في المقابل ارتقى رصيد الرجاء للنقطة الخامسة في المركز 14 مناصفة مع شباب الريف الحسيمي، مع 5 مباريات ناقصة.

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