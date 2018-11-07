الرجاء والوداد يدفعان ضريبة الشغب بكأس العرش

أوعنا بلعيد

قرّرت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم معاقبة فريقي الرجاء والوداد الرياضيين للدار البيضاء، على غرار بعض الأندية، بسبب الشغب الجماهيري خلال مباريات نصف نهائي كأس العرش.

اللجنة سالفة الذكر عاقبت، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 7 نونبر الحالي ووفقا للمادة الـ105 من قانون العقوبات، نادي الوداد الرياضي بإجرائه مباراة واحدة نافذة بدون جمهور، بعد أحداث الشغب التي عرفتها المباراة التي جمعته بنادي نهضة بركان لحساب نصف نهاية كأس العرش، وتغريمه مبلغ 40 ألف درهم؛ وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق غريمه الرجاء الرياضي، بعد أحداث الشغب التي عرفتها مباراته أمام الوداد الرياضي الفاسي بالكأس الفضية.

وألزمت اللجنة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كل من الوداد والرجاء بإصلاح الأضرار التي لحقت المركبين الرياضيين لمدينة فاس وطنجة، بعد تقييم الخسائر من لدن الإدارة الساهرة على تسيير المرفقين سالفي الذكر.

كما جرى تغريم نادي نهضة بركان مبلغ 20 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعته بنادي الوداد الرياضي إضافة لغرامة أخرى على الفريق البرتقالي قيمتها 2000 درهم لحصول لاعبيه على خمسة إنذارات أمام "الواك"، بناء على المادة الـ89 من قانون العقوبات.

وسيلعب الوداد الرياضي الفاسي مباراتين بدون لاعبه أشرف مرزاق بعد عقوبة التوقيف الصادرة بحقه، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الرجاء الرياضي، كما جرى تغريم الواف مبلغ 1500 درهم لحصول لاعبيه على أربعة إنذارات وطرد أمام النسور الخضر.

يشار إلى أن الرجاء الرياضي سيجري مباراته المقبلة أمام الكوكب المراكشي برسم الجولة الحادية عشرة من الدوري الاحترافي لكرة القدم بدون جمهور، في الوقت الذي سيخوض فيه الوداد لقاءه أمام يوسفية برشيد بدون جمهور في الـ17 من الشهر الجاري، برسم مؤجل الدورة الثانية.