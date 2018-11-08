النادي الملكي للدراجات يتألق في ذكرى المسيرة

حسن الركاز من أوترخت

تميّز تخليد الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء من طرف السفارة والقنصليات المغربية المعتمدة لدى المملكة الهولندية هذه السنة بتنظيم حفل استقبال كبير لأعضاء النادي الملكي للدراجات النارية بمدينة أوتريخت، بحضور الجمعيات المغربية بهولندا وفعاليات أخرى من المجتمع المدني.

سفير المغرب بلاهاي، عبد الوهاب البلوقي، والقناصل العامون للمغرب بالأراضي المنخفضة، أقاموا يوم أمس الأربعاء، بمقر القنصلية العامة للملكة المغربية بأوتريخت، حفل استقبال على شرف أعضاء النادي الملكي للدراجات النارية، المشاركين في الدورة السادسة للطواف الدولي للدراجات النارية للمسيرة الخضراء.

ووصل أعضاء النادي الملكي للدراجات النارية إلى مدينة لاهاي الهولندية، قادمين من مدينة العيون بالصحراء المغربية، حيث قطعوا مسافة تزيد عن 3700 كيلومتر.

وتم خلال حفل استقبال أعضاء النادي الملكي للدراجات النارية الاستماع إلى الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وغداة ذلك تم تكريم مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا، التي شاركت في المسيرة الخضراء، عرفانا لما قدمته للوطن من خدمات جليلة، إذ كان لها دور مهم في التصدي للمحاولات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة في بلدان الإقامة بأوروبا.

السفير المغربي بلاهاي، عبد الوهاب البلوقي، ألقى كلمة بالمناسبة، قدم فيها نبذة تاريخية عن معجزة المسيرة الخضراء وعن جوانبها التنظيمية واللوجيستيكية، مبرزا الجوانب السياسية لهذا الحدث التاريخي الهام. كما نوه السفير المغربي بالعمل الاستثنائي الذي يقوم به رئيس وأعضاء النادي الملكي للتعريف بقضية الصحراء ونبل مبادئ النادي، وأشاد بالجهود الرياضية المبذولة للتعريف بمشروعية القضية الوطنية ورسالة المغرب الثقافية.

من جهته عبر هشام بناني، الرئيس المؤسس للنادي الملكي للدراجات النارية، في كلمته، عن فرحته وكل أعضاء النادي بهذا اللقاء، وبحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، كما رفع برقية ولاء وإخلاص إلى عاهل البلاد محمد السادس.