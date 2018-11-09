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الرئيسية | رياضة | منتخب الكاميرون يحشد أقوى محترفيه بأوروبا لمواجهة "الأسود"

منتخب الكاميرون يحشد أقوى محترفيه بأوروبا لمواجهة "الأسود"

منتخب الكاميرون يحشد أقوى محترفيه بأوروبا لمواجهة "الأسود"
هسبورت - أمال بلحاج*
الجمعة 09 نونبر 2018 - 06:00

عَلِمَت "هسبورت" من مصادر كاميرونية أن بعثة المنتخب الكاميروني ستصل يوم الاثنين المقبل إلى المغرب، لاستكمال استعداداتها الخاصة بمواجهة المنتخب المغربي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي ستجرى في 16 نونبر الجاري على أرضية مركب محمد الخامس في البيضاء.

ومن المُرتقب أن تخوض العناصر الكاميرونية أربع حصص تدريبية خلال إقامتها في المغرب، استعدادا للمواجهة التي ستجمعها بـ"أسود الأطلس"، ستكون الحصة الأولى خفيفة لإزالة عياء السفر، على أن تجرى الحصة الأخيرة على أرضية الملعب الرسمي المحتضن للمباراة يوما قبل الموعد المحدد، وذلك حسب القوانين التي تفرضها الكونفدرالية الإفريقية.

وقد استدعى المدرب الهولندي، كلارنس سيدورف، 23 لاعبا لمواجهة المنتخب المغربي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى "كان 2019"، وغاب لاعبو الدوري المحلي عن اللائحة، بعدما فضَّل المدرب تدعيم تشكيلته كاملة بمحترفين يلعب جلهم في الدوريات الأوروبية، فيما ضم جياندو فوشس، لاعب نادي سوشو الفرنسي، للمرة الأولى إلى لائحة المنتخب الكاميروني.

ومن جهة أخرى، سيصل معظم لاعبي المنتخب المغربي الذين تم استدعاؤهم لمواجهة المنتخب الكاميرون يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في المعسكر التدريبي لـ"الأسود" تحت قيادة الناخب الوطني هيرفي رونار. ومن المرتقب أن تخوض العناصر الوطنية آخر حصة تدريبية على أرضية ملعب الأب جيكو بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما جرت العادة.

ويُوجَدُ المنتخب المغربي في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر منتخب الكاميرون، قبل جولتين من اختتام التصفيات الإفريقية.

وللتأهل إلى النهائيات، يتعين على "أسود الأطلس" احتلال المركز الأول، أو الثاني شريطة أن يتصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة لكون مبارياته شكلية لأنه ضمن تأهّله باعتباره البلد المنظِّم.

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