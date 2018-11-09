كارسيلا: تعرضنا للسرقة أمام كراسنودار الروسي

أوعنا بلعيد

سجل الدولي المغربي مهدي كارسيلا هدفا لفريقه ستاندر دو لياج البلجيكي، لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الفوز أمام مضيفه كراسنودار الروسي، ضمن مجريات الجولة الرابعة من مسابقة "اليوروبا ليغ" في المجموعة العاشرة.

وافتتح كارسيلا، متوسط ميدان "الأسود"، التسجيل لفريقه البلجيكي بهدف جميل في الدقيقة التاسعة عشرة خلال شوط المباراة الأول، وفي غفلة من الدفاع، وضد مجرى اللعب، تمكن الفريق الروسي من تسجيل هدفين قاتلين عن طريق موغامد سليمانوف ووانديرسون ماسييل سوزا كامبوس في الدقيقتين 79 و82.

وسيطر الإحباط على لاعبي ستاندر دو لياج البلجيكي عقب نهاية اللقاء، بسبب النتيجة السلبية وغير المستحقة. وقال مهدي كارسيلا في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام مباشرة بعد نهاية المواجهة: "نشعر بأننا تعرضنا للسرقة عن طريق القدر. نستحق أن نفوز بالنقاط الثلاث..لم نكن بتلك الشراسة عند تسجيل الهدفين".

وتابع مهدي كارسيلا: "التفاصيل الدقيقة تحدث الفارق، وهذا ما عليه الحال في الدوري الأوروبي. خلقنا العديد من الفرص خلال الشوط الثاني ولم نتمكن من تسجيلها، وسمحنا لهم بكسب المزيد من الثقة. ما حصل أمر مؤسف بالنسبة لنا".

وعلى النهج ذاته سار زميل كارسيلا في الفريق زينهو فانهيوسدين، موردا أنه كان عليهم قتل المباراة بهدف ثان وعدم منح الفرصة للمنافس حتى يعود في النتيجة، معلقا بالقول: "إنه أمر محبط، لاسيما أنه كانت لدينا العديد من الفرص. لم نلعب اللقاء من أجل الدفاع وأظهرنا ذلك فوق أرضية الميدان. كان علينا قتل المباراة وتسجيل الهدف الثاني".

وعقب هذه الهزيمة المرة والمحبطة، بقي ستاندار دو لياج محتلا المركز الثالث برصيد ست نقاط، بعد مرور أربع جولات، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية وكراسنودار في المركز الأول؛ فيما يتذيل بلدية آكهيسار سبور التركي الترتيب بدون نقاط بعد تكبده الهزيمة في أربع مباريات.

يشار إلى أن كارسيلا من بين الأسماء التي قرر الناخب المغربي هيرفي رونار استبعادها من قائمته النهائية التي ستخوض مباراتي الكاميرون ضمن التصفيات الإفريقية ووديا أمام المنتخب التونسي.