شحشوح: أَنتظر يناير لحسم مُستقبلي مع فنربخشه

هسبورت - عمر الشرايبي *

أَكَّد عاطف شحشوح، اللاعب المحترف المغربي في صفوف فريق فنربخشه التركي، أنه ينتظر مرحلة انتقالات اللاعبين الشتوية، في يناير المقبل، من أجل حسم مستقبله رفقة نادي مدينة "إسطنبول"، بعد أن باتت مكانته رفقة الأخير يلفها الغموض، خاصة مع بداية الموسم الكروي الجاري.

شحشوح، قال في اتِّصال مع "هسبورت"، إنه يجهل حاليا مصيره مع "الفِنِير"، مردفا "ننتظر شهر يناير المقبل لنرى ماذا سيحصل"، وذلك بعد أن بات اللاعب المغربي وسط "دوامة" من المشاكل مع إدارة الفريق، إذ سبق له أن تعرَّض للإيقاف من قبل المدرب الهولندي السابق فيليب كوكو، كما تم استبعاده عن مجموعة الفريق الأول إلى جانب مواطنه نبيل درار.

ونَقْلا عن صحيفة "فاناتيك" التركية، فإنه من المنتظر أن ينتقل اللاعب المغربي إلى فريق جديد، بحكم توصُّله بعروض من ثلاثة أندية تركية "قونيا سبور" و"أكيسار سبور" و"سيفاسبور"، إضافة إلى رغبة فريق "الغرافة" القطري في ضمِّه في "المركاتو" المقبل، إلى الدوريات الخليجية، فيما تدخَّل على الخط فريق "أيل ليماسول" من الدوري القبرصي.

هذه العروض، التي نفى شحشوح، في حديثه لـ"هسبورت" أن يكون على علم أو توصل بها، مضيفا في الآن نفسه، بالقول "لا أقرأ ما يتم تداوله عبر الجرائد"، في إشارة من اللاعب إلى أنه يفضِّل التركيز حاليا رفقة فريقه الحالي، في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات، بعد شهرين، عن فتح باب الانتقالات الشتوية، إذ من المرجح أن يختار رفقة وكيل أعماله الوجهة المقبلة.

وكانت الإصابة قد غيَّبت اللاعب المحترف المغربي، عن انطلاقة الموسم الجاري في "السوبرليغ"، قبل أن يعود إلى الميادين، منذ مشاركته في مباراة الجولة الخامسة أمام "قونية سبور"، في نهاية شتنبر الماضي، قبل أن يتوارى عن الأنظار، بسبب العقوبة الانضباطية التي تعرّض لها من قبل إدارة "الفنير"، حيث تغيب عن مباريات الفريق في "اليوروباليغ"، ذهابا وإيايا، أمام أندرليخت البلجيكي، كما في الدوري المحلي، أمام "باشكشيهير"، "سيفاسبور"، "أنقرة غوشو" و"الديربي" أمام غلطة سراي، الأسبوع الماضي.

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