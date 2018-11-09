جامعة الكرة: اتهامات القديوي لفاخر قضية داخلية تهمّ "الجيش الملكي"

هسبورت - آمال لكعيدا* (كاريكاتير: عماد السنوني)

غَضَّت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الطرف عن التسجيل الصوتي للاعب الجيش الملكي، يوسف القديوي، الذي كال فيه اتّهامات خطيرة لمحمد فاخر، مدرب الفريق، بضلوعه في عمليات "تبزنيس" في اللاعبين المنتدبين، وهي الأقوال التي مسّت مجموعة من الأطراف ونفاها لاحقا اللاعب المعني.

وأَكَّد مصدر جامعي، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الـ FRMF لن تفتح أي تحقيق في التسجيل الصوتي المسرّب، ولن تدخل على خط القضية، باعتبارها مسألة داخلية تخص نادي الجيش الملكي، مردفا "على من يرى أنه تضرر من ذلك التسجيل أن يلجأ إلى القضاء بكل بساطة".

وحَاوَلَتْ "هسبورت" التواصل مع إدارة نادي الجيش الملكي ومحمد فاخر، مدرب الفريق، للتعرّف على الموقف العام من التسجيل المذكور، إلا أن هاتفي عبد الواحد الشمامي، الناطق الرسمي باسم النادي و"الجنرال"، ظلا يرنان دون أن يجيبا.

وكَان القديوي قد خص "هسبورت" بتصريح نفى فيه أن يكون قد تفوَّه بما تمت إذاعته في التسجيل المذكور، مؤكدا أن جزءًا كبيرا من المكالمة الهاتفية تمت فبركته بما يتطابق وصوته، فيما الجزء الآخر قاله فعلا".

وقَالَ القديوي إن التسجيل الصوتي لمكالمة جمعته بأحد أنصار النادي، تعود لما بعد مباراة "العساكر" أمام نهضة بركان، وأنها لم تتضمن أي اتّهامات أو أي نوع من الإساءة لمدرب الفريق، محمد فاخر، ولا لأي من زملائه داخل النادي، ولم يتطرق خلال حديثه سوى عن الجانب التقني المتعلق بالفريق، فقط.

وتَضمَّن التسجيل الصوتي المذكور، محادثة بين القديوي والمدعو بوعلام، أحد مناصري الفريق "العسكري"، يتهم فيها اللاعب فاخر بكونه "بزناس"، مستدلا بأن المدرب حصل من عبد الغني معاوي على 40 مليونا سنتيما، ومن اسماعيل بلمعلم على 60 مليونا، مقابل انتدابهما وضمان لعبهما للفريق.

كما جاء في التسجيل، الذي يزعم القديوي بأنه مفبرك، قول هذا الأخير إن فاخر يضع خططه وفق أسماء معينة أدت ثمن وجودها في التشكيل الرسمي، مردفا "الغنجاوي مثلا، الذي يجمع جمهور الجيش على مكانته ضمن التشكيلة تم التخلي عنه انتقاما منه، لأنه على علاقة قرابة مع نور الدين البوشحاتي، الذي كان رئيس لجنة المنتخبات في الجامعة، حيث كان قد أبعد فاخر عن المنتخب المحلي".

وأَضَافَ القديوي، في التسجيل نفسه، أن مصطفى الشادلي، مدرب حراس مرمى الجيش الملكي، هو من يتكلف بمهمة جمع الأموال من اللاعبين الذين يرغبون في الانتقال إلى "الزعيم"، مردفا في سياق منفصل "فاخر وطاقمه يحاولون استفزازنا نحن اللاعبين بترديدهم اسم الرجاء أمامنا، حتى أنهم تأخروا علينا في إحدى الحصص التدريبية بداعي متابعتهم مباراة للرجاء".

وأَوْضَحَ القديوي أن فاخر يتلاعب بالجيش الملكي وجماهيره حتى يتمكّن من إقناع إدارة النادي بضرورة استقدام لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، مردفا "لديه 6 لاعبين جاهزين ينوي انتدابهم بمقابل مادي خاص، وبعدها وحتى إذا تم الانفصال عنه فسيكون الرابح الأكبر بـ 500 مليون على الأقل في جيبه عائدات السمسرة في اللاعبين".

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