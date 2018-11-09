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الرئيسية | رياضة | الترجي التونسي يفاجئ الأهلي المصري ويحرز لقب "أبطال إفريقيا"

الترجي التونسي يفاجئ الأهلي المصري ويحرز لقب "أبطال إفريقيا"

الترجي التونسي يفاجئ الأهلي المصري ويحرز لقب "أبطال إفريقيا"
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 09 نونبر 2018 - 21:50

توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3-0 على الأهلي المصري، اليوم الجمعة، على ملعب رادس الأولمبي في إياب الدور النهائي للبطولة.

ورغم هزيمته 1-3 في لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضي على ملعب "الجيش" في برج العرب بالإسكندرية ، قلب الترجي النتيجة النهائية لصالحه بالفوز 3-0 حيث تغلب على الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين.

واللقب هو الثالث للترجي في تاريخ مشاركاته بالبطولة حيث سبق للفريق الفوز باللقب في 1994 و2011 فيما تجمد رصيد الأهلي عند ثمانية ألقاب (رقم قياسي) علما بأن الفريق المصري خاض النهائي للمرة الثانية عشر في تاريخه.

ويدين الترجي بالفضل الكبير في هذا الفوز والتتويج إلى لاعبه سعد بقير الذي سجل هدفي التقدم للفريق حيث افتتح التسجيل في وقت قاتل وذلك بالدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول ثم عزز تقدم فريقه بالهدف الثاني له في الدقيقة 54 قبل أن يحرز أنيس البدري الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وعزز البدري صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم حيث رفع رصيده إلى ثمانية أهداف.

ورغم محاولات الأهلي في الشوط الثاني بعد اهتزاز شباكه بالهدف الثاني، افتقدت هذه المحاولات للفعالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - الموفق الجمعة 09 نونبر 2018 - 21:58
عصام الشوالي برد غدايدو جابوها الرجال بمعنى نحن نلعب الكرة ولا نتحايل على الحكام مبروك للترجي وعقبال للرجاء العالمي
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29
2 - Abdelhak الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:00
فريق واقعي يستحق الفوز عن جدارة واستحقاق.
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33
3 - Ahmed الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:00
مبروك للترجي الرياضي على الفوز المستحق رغما عن أنف الكاف و الفار الخفي الذي أصبح مهزلة كرة القدم
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28
4 - ولد الحاجة الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:00
لا علاقة بمباراة كرت القدم مبارة فالتمثيل شوط لكل فريق
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-13
5 - محمد الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:02
التضليل الذي مارسه ازارو بتمزيق قميصه في مقابلة الذهاب جعلني اتعاطف مع الترجي.... الف مبروك للترجي.
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35
6 - مصطفى الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:02
بقات فتقطاع توني و حكم بحال الجزائر فملف الصحراء، راه فاش كايكون الصفى كيبان المعقول...
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13
7 - هشام الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:03
مبروك للفريق التونسي ، العقبا لفريقنا الرجاء الوطني المغربي يفرحنا
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16
8 - ياسسسسسسين سطات الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:04
والله حتى يستاهلو رجال مبروك والف مبروك
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18
9 - MATADOR الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:05
ان شاء الله الفوز للرجاء بالكاس
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8
10 - hamid الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:08
comme d'habiter les tunisiens fidèle a eux même les rois de la triche. c'est inacceptable de voir les ramasseurs de balle jetter les ballons dans le terrain pour arrêter le jeu. victoire et coupe non méritée. c'est pour cette raison que j'ai soutenu azzaro lors du match aller. et pour être honnête le joueur qui a marqué le doublé est magique je pense que son transfert dans un club européen ne va pas tarder il le mérite, franchement.
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-8
11 - سلام الصويري الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:10
اول ملاحظة هو امتياز الإطار الوطني السنة الماضية كان فريق الوداد يدربه إطار وطني وهذه السنة يتوج مع الترجي إطار وطني كلام موجه لاولاءك الذين يهرولون وراء اطر اجنبية وتبذر عليهم الملايير دون نتيجة . هاهي الاطر الوطنية دمرت أسطورة المدربين الأجانب وخصوصا اشباه المدربين من المستوردين ماماهم فرنسا.
ودليل واضح على ان العزيمة والدفاع عن ألوان الفريق تحقق المعجزات لان الفريق التونسي كان عليه تسجيل هدفين دون رد وحقق المراد مع الإطار الوطني كما حققه عموتة مع الوداد فهنيئا للإطار الوطني في المغرب العربي .
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6
12 - المحلل المعلم الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:10
مبروك وألف مبروك لخوتنا التوانسا... الأهلي واخا تشري تا تعياي ... الكأس الأفريقية ديما تبقى في شمال أفريقيا.. رجالة... ماشي بحال شي وحدين... والفاهم يفهم... أزارو بهاد الهزيمة زدتي شوهتي... شتي الفرقة اللي كات لعب فيها ما دارت تا محاولة.. والو.. ودير نفس ورجع للمغرب بلادك... ولعب راجل وبين... وما تبقاش تمتل.. را اللي كاي لعب هو اللي كاي ربح... ماشي اللي كاي متل... وكاي مضي الشيكات... انشري هسبريس مشكورة
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5
13 - سميرة الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:14
خبر مفرح بالنسبة لي لان الترجي تعرض للظلم في المقابلة السابقة والمصريين عندهم ثقة زائدة في انهم فريق لايعلى عليه.وايضا احب تغيير الفرق البطلة
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3
14 - Jamal suede الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:14
شاهدت المقابلة من موقع محايد أردت ان استمتع بمشادة متعة كرة القدم لكن للأسف نحن العرب بصفة عامة بعيدين جدا عن اللعبة فما يخص اللعب النظيف و الروح الرياضية ، التمثيل والسقوط الغير المبرر كل لعبي الترجي سقطوا على الأرض للتحايل واضاعت الوقت حتى حاملي الكرة يتحايلون ويتماطلون في إرجاع الكرات، اخلاقنا نراها كذلك الملاعب ، في اغلى البطولات الأوربية والعالمية لا نرى مثل هاته المشاهد المخزية والمذلة التي تعطي صورة سلبية عن اخلاقنا بصفة عامة
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5
15 - عادل المغربي الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:14
الف مبروك للترجي التونسي بالفوز .
ان الله يمهل ولا يهمل وألف تحية للروح الرياضية لفريق الترجي التونسي من الاراضي المنخفضة.
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3
16 - ali الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:14
sans walid azaro ahly vaut zero. Ils meritent leur defaites car ils n 'ont pas defendu leur meilleur jouer
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1
17 - Taxi Deutschland الجمعة 09 نونبر 2018 - 22:16
يا خسارة على الوداد الأمة لي سار وداد الغمة
نطالب برحيل المكتب المسير وكذلك المدرب
وعودة المايسطرو عموتة
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5
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