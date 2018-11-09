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كُتّاب وآراء
الترجي التونسي يفاجئ الأهلي المصري ويحرز لقب "أبطال إفريقيا"
توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3-0 على الأهلي المصري، اليوم الجمعة، على ملعب رادس الأولمبي في إياب الدور النهائي للبطولة.
ورغم هزيمته 1-3 في لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضي على ملعب "الجيش" في برج العرب بالإسكندرية ، قلب الترجي النتيجة النهائية لصالحه بالفوز 3-0 حيث تغلب على الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين.
واللقب هو الثالث للترجي في تاريخ مشاركاته بالبطولة حيث سبق للفريق الفوز باللقب في 1994 و2011 فيما تجمد رصيد الأهلي عند ثمانية ألقاب (رقم قياسي) علما بأن الفريق المصري خاض النهائي للمرة الثانية عشر في تاريخه.
ويدين الترجي بالفضل الكبير في هذا الفوز والتتويج إلى لاعبه سعد بقير الذي سجل هدفي التقدم للفريق حيث افتتح التسجيل في وقت قاتل وذلك بالدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول ثم عزز تقدم فريقه بالهدف الثاني له في الدقيقة 54 قبل أن يحرز أنيس البدري الهدف الثالث في الدقيقة 86.
وعزز البدري صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم حيث رفع رصيده إلى ثمانية أهداف.
ورغم محاولات الأهلي في الشوط الثاني بعد اهتزاز شباكه بالهدف الثاني، افتقدت هذه المحاولات للفعالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
ودليل واضح على ان العزيمة والدفاع عن ألوان الفريق تحقق المعجزات لان الفريق التونسي كان عليه تسجيل هدفين دون رد وحقق المراد مع الإطار الوطني كما حققه عموتة مع الوداد فهنيئا للإطار الوطني في المغرب العربي .
ان الله يمهل ولا يهمل وألف تحية للروح الرياضية لفريق الترجي التونسي من الاراضي المنخفضة.
نطالب برحيل المكتب المسير وكذلك المدرب
وعودة المايسطرو عموتة