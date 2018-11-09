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الرئيسية | رياضة | حسنية أكادير ينترع صدارة البطولة بثلاثية أمام آسفي

حسنية أكادير ينترع صدارة البطولة بثلاثية أمام آسفي

حسنية أكادير ينترع صدارة البطولة بثلاثية أمام آسفي
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 نونبر 2018 - 20:47

فاز فريق حسنية أكادير بميدانه على أولمبيك آسفي بثلاثة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على أرضية الملعب الكبير بأكادير، برسم منافسات الدورة الثامنة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

افتتحت الحسنية نتيجة اللقاء عن طريق جلال الداودي في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء، قبل أن يعزز كريم بركاوي تقدم غزالة سوس بتوقيعه لهدفين في الدقيقتين 35 و71.

وعقب هذا الفوز انتزع فريق حسنية أكادير المركز الأول، رافعا رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الفريق المسفيوي الذي تراجع إلى المركز الثاني وتجمد رصيده عند 12 نقطة، في انتظار مباراة الكوكب المراكشي (10 نقاط) مع الرجاء البيضاوي بعد غد الأحد، والدفاع الحسني الجديدي (10 نقاط) مع اتحاد الفتح الرياضي غدا السبت.

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