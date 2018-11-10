جامعة الكرة توافق على تغيير ملعب الجيش وطنجة

أوعنا بلعيد

أبدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موافقتها على إجراء مباراة الجيش الملكي واتحاد طنجة، في إطار الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية، فوق أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ووفق مصادر هسبريس، فقد توصلت إدارة الجيش الملكي بمراسلة من الجامعة الملكية لكرة القدم تشعرها فيها بموافقتها على نقل المباراة من ملعب الفتح الرياضي بيلفيدير إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهو ما كانت ترغب فيه إدارة الفريق العسكري.

وأضافت المصادر ذاتها أن المكلفين بتدبير مرافق الملعب رفضوا في البداية منح الترخيص لفريق الجيش من أجل خوض مباراته أمام اتحاد طنجة على أرضية ملعب مولاي عبد الله بغية المحافظة على جودة عشبه وليكون لائقا لاحتضان نهائي كأس العرش بين وداد فاس ونهضة بركان يوم 18 نونبر الجاري.

وكانت الشركة المكلفة بصيانة عشب الملعب قد تسببت في نقل مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام الكاميرون من ملعب مولاي عبد الله إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بحجة المحافظة على عشب الملعب لأنه غير قادر على احتضان مباراتين في أقل من 48 ساعة، حيث سيلعب "الأسود" يوم 16 نونبر وبعد يومين سيجرى نهائي الكأس الفضية.

ونجحت إدارة الفريق العسكري في نقل المباراة إلى ملعب مولاي عبد الله، حيث سيستقبل الجيش الملكي بعد غد الأحد فارس البوغاز. وتعول الإدارة التقنية للجيش على تحقيق الفوز، لا سيما بعد الرجات الأخيرة، التي تعرض لها الفريق بسبب تذبذب نتائجه، إضافة إلى تبعات التصريح الصوتي المسرب للاعب يوسف القديوي.

ويرغب مسؤولو الجيش في تعويض الخسارة، التي مني بها الفريق في آخر لقاء له أمام نهضة بركان بهدفين لهدف واحد. كما يعول اتحاد طنجة على تحقيق الانتصار عقب تعادله بميدانه أمام ضيفه الرجاء البيضاوي بهدف لمثله.