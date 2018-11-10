جواز السفر يخذل "طالب ربو" للالتحاق بالمنتخب

أوعنا بلعيد

وجه الناخب الوطني جمال السلامي، مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم، الدعوة إلى أيوب طالب ربو، مهاجم فريق نهضة الزمامرة، من أجل مرافقة الأسود صوب النيجر والطوغو لخوض مباراتين وديتين.

وفوجئ اللاعب أيوب طالب ربو بانتهاء مدة صلاحية جواز سفره بعد توصله بدعوة السلامي للالتحاق بالمنتخب المحلي، الذي سيشد الرحال إلى الطوغو الأحد المقبل.

وعلمت هسبريس من مصدر مطلع أن مسؤولي فريق الزمامرة يسارعون الزمان، ويجرون اتصالات مكثفة بغرض حصول أيوب طالب ربو على جواز سفره قبل حلول يوم الأحد، حتى يتسنى له مرافقة بعثة المنتخب المحلي، وإن أخفقوا في ذلك، اليوم السبت، سيتعذر على أيوب اللحاق ببعثة المنتخب.

ويقدم المهاجم أيوب طالب ربو أداء متميزا رفقة فريقه نهضة الزمامرة بالقسم الثاني الاحترافي، حيث قاده إلى احتلال المركز الأول برصيد 18 نقطة، حصل عليها من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات.

ويعتبر فريق الزمامرة الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة إلى الآن في القسم الثاني بعد مرور ثمان جولات، بفضل قتالية لاعبيه، لا سيما خطه الهجومي، الذي تمكن من تسجيل 12 هدفا، فيما استقبلت شباك الفريق ثلاثة أهداف فقط.

وخطف اللاعب أيوب أنظار جمال السلامي بفضل إمكاناته وطريقة تحركه بالكرة أو بدونها، وهروبه من الرقابة الدفاعية، وطريقة إنهائه الكرة داخل الشباك، فقرر منحه فرصة اللعب للمنتخب المحلي للوقوف أكثر على مؤهلاته التقنية والفنية والبدنية. وقد تنبأ له العديدون بمستقبل زاهر، خاصة أنه يتوفر على بنية جسمانية قوية، ولديه مؤهلات تقنية جيدة.