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كُتّاب وآراء
خالد بوطيب يرسل إنذارا قويا إلى الكامرون
قاد الدولي المغربي خالد بوطيب فريقه مالاطيا سبور لهزم طرابزون سبور بخمسة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن لقاء مقدم عن الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري التركي الممتاز التي احتضنها ملعب "لنونو مالاتيا".
وافتتح حصة التسجيل اللاعب غويليرمي كوستا ماركيس في الدقيقة السادسة والعشرين من تمريرة "أسيست" لخالد بوطيب، وتمكن اليكسيتش دانيل من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والثلاثين، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.
وعاد اليكسيتش دانيل ليضيف هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والثالث لفريقه في الدقيقة الثامنة والأربعين، وبعد مرور ثلاث دقائق أضاف خالد بوطيب الهدف الرابع، فيما أختتم زميله غويليرمي كوستا ماركيس أهداف اللقاء بتسجيله الخامس الثاني له خلال المواجهة.
وعرفت المباراة إشراك ايرول بولوت، مدرب مالاطيا سبور، للمغربيين بوطيب وعصام شباك بشكل أساسي؛ حيث لعب الأول مهاجما صريحا فيما شغل الثاني مركز الظهير الأيمن.
وقدم اللاعبان مباراة جيدة؛ فقد ساهم مهاجم الأسود بوطيب بهدف من بين الخمسة التي فاز بها ناديه كما صنع تمريرة "أسيست"، وقام بتسديدتين ومراوغة ناجحة، وربح خمس نزالات ثنائية واستعاد الكرة خلال هجمتين، ونفذ ركنية، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الرابعة والأربعين، ونال تقييما بلغ 8.8 نقطة، واختير ضمن نجوم المباراة.
بدوره، المدافع شباك تألق في الخط الخلفي كظهير أيمن وتمكن من التصدي لهجمات الفريق المنافس عبر الأطراف، وقدم مباراة متوازنة دفاعيا وهجوميا، وحصل على 7.5 نقطة.
وعقب هذا الفوز الثمين رفع مالاطيا سبور رصيده إلى النقطة الواحدة والعشرين محتلا المركز الثاني مؤقتا في الترتيب العام، فيما تجمد رصيد طرابزون سبور عند النقطة الثالثة عشرة في المركز الحادي عشر.
يشار إلى أن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم التي ستواجه منتخب الكاميرون، برسم الجولة الخامسة من الإقصائيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019، تضمنت اسم خالد بوطيب ضمن قائمة 26 لاعبا الذين سيعول عليهم هيرفي رونار لهزم الأسود غير المروضة في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
وسيثم ترديد العبارة الشهيرة. لنا منتخب سيقول كلمته مستقبلا