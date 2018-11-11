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الرئيسية | رياضة | الرجاء يدعم اللاعبين ماديا قبل نهائي "الكاف"

الرجاء يدعم اللاعبين ماديا قبل نهائي "الكاف"

الرجاء يدعم اللاعبين ماديا قبل نهائي "الكاف"
أوعنا بلعيد
الأحد 11 نونبر 2018 - 12:15

يراهن المكتب المسير لفريق الرجاء على الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الفريق، إضافة إلى اللاعبين، من أجل تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي أمام فيتا كلوب الكونغولي في واحدة من أصعب مباريات الخضر وأكثرها أهمية.

وتهدف إدارة الفريق الأخضر إلى الرفع من معنويات اللاعبين وتشجيعهم على بذل المزيد من العطاء في القمة المقبلة من نهائي "الكاف"، من أجل إهداء الكرة المغربية لقبا قاريا آخر وحجز بطاقة التأهل رسميا إلى النسخة المقبلة من المسابقة ذاتها.

وقامت الإدارة الرجاوية بصرف مبلغ 30 ألف درهم للاعبي الفريق، من أصل 50 ألف درهم خصصها المكتب المسير للنسور، كمنحة بلوغ المباراة النهائية خلال المسابقة القارية.

وتحاول إدارة جواد الزيات صرف مستحقات اللاعبين في وقتها المحدد من أجل الرفع من معنويات الفريق، كما تم تخصيص مبلغ 70 ألف درهم للاعبين في حال تتويجهم باللقب القاري على حساب المنافس الكونغولي القوي الذي يرغب بدوره في معانقة اللقب.

وحصل لاعبو الرجاء على مجموعة من المنح عن عبور الدور الأول ودور المجموعات ودور الربع، إضافة إلى منحة الفوز أمام شباب الريف الحسيمي، والتعادل أمام أولمبيك خريبكة، في مسابقة الدوري الاحترافي.

جدير بالذكر أنه في حال فوز فريق الرجاء بكأس "الكاف"، فإن المغرب سيكون ممثلا بـ3 أندية في النسخة المقبلة؛ إذ سيشارك حامل اللقب إلى جانب حسنية أكادير بالإضافة إلى الفائز بلقب كأس العرش الذي ستجرى مباراته النهائية يوم 18 نونبر الجاري بين وداد فاس ونهضة بركان في ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - متابعة الأحد 11 نونبر 2018 - 12:31
راني فرقت ليكوم الجوائز نهار الجمعة الصباح ، فهم راسك ، و شي بعضين ، الرؤية نتاع 2030 را غادا و تتحقاق ، كون على بال
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2 - متتبع الأحد 11 نونبر 2018 - 12:34
يجب على الاعبين أن يكونوا في المستوى.فالمستوى واللعب بنصف النهاية لم يكن جيدا واحترافيا.يجب على المدرب أن يدرس نقط الضعف للخصم فيتا كلوب للانتصار بنتيجة مريحة و صيانة الدفاع لكي لا يسجلوا لأن هدف بالبيضاء يعقد الفوز بالكأس. فريق الرجاء عندما يريد وصول هدف يحققه بالقتالية كما وقع بكأس الأبطال لافربقيا بتونس .أتمنى التوفيق لفريقنا والفوز بالكأس العبرة بالنهاية.
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