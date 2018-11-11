ميلان يقترب من استقدام الدولي المغربي بنعطية

أوعنا بلعيد

أصبح العملاق الإيطالي أيس ميلان على بعد خطوات قليلة من استقدام الدولي المغربي مهدي بنعطية من فريقه يوفنتوس، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "توتوميركاتو"، نقلا عن "ميدياسيت"، إن أيس ميلان أصبح قريبا من الاتفاق مع الغريم يوفنتوس على انتقال قائد الأسود مهدي بنعطية في الميركاتو الشتوي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو نهاية الموسم.

ولم يخف بنعطية رغبته في تبديل الأجواء من أجل خوض دقائق لعب أكثر؛ إذ لم يشارك سوى في خمس مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات، وأصبح ماسيمليانو اليغري، مدرب اليوفي، يفضل الثنائي جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي مع خيار إشراك بارزالي، علاوة على وجود الشاب روغاني كورقة تكتيكية إضافية، وهو ما حال دون لعب بنعطية كثيرا.

ويرغب ميلان في ترميم صفوفه، لا سيما الخط الدفاعي، ويرى ضالته في الأسد المغربي الذي راكم خبرة كافية بالدوري الإيطالي بعد مجاورته لكل من أودينيزي وأيس روما ويوفنتوس، وهو ما سيعود بالنفع على الروسينيري لكونه سيضم لاعبا جاهزا بشخصية قيادية فوق البساط الأخضر.

ويبدو أن إدارة ميلان في طريقها لقطع الطريق عن نظيرتها بأرسنال الإنجليزي حيث يرغب الإسباني أوناي إيمري، مدرب "المدفعجية"، بدوره في ضم بنعطية، البالغ من العمر واحدا وثلاثين سنة.