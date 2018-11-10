الفتح يتلقى خبرا سارا ويسعى إلى هزم الجديدة

أوعنا بلعيد

سيكون ملعب أحمد العبدي بمدينة الجديدة مسرحا لمباراة القمة برسم الجولة الثامنة من الدوري المغربي الاحترافي التي ستجمع بين الدفاع الحسني الجديدي وضيفه الفتح الرباطي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.

وتعززت التركيبة البشرية لوليد الركراكي، مدرب الفتح، بعد استعادة خدمات اللاعب يوسف الترابي، الذي غيبته الإصابة عن صفوف ناديه خلال المباريات الأخيرة وبات جاهزا للمشاركة أمام الفريق الدكالي.

وعاد كمال أيت العريف إلى الفريق الأول بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب قرار وليد الركراكي، الذي عاقبه بإلحاقه بفريق الأمل، لكن النتائج السلبية التي حصدها الفريق مؤخرا ساهمت في تراجع المدرب عن قراره.

وخاض الفتح آخر حصة تدريبية له يوم أمس قبل ملاقاة الجديدة، واعتمد الركراكي خلالها على الجانبين التكتيكي والبدني قبل الانتقال إلى الإعداد عن طريق استخدام البالونات، وأخذ زمام المبادرة وقدم تعليماته للاعبين وكيفية تعاملهم مع المنافس القوي خلال مجريات اللقاء.

وعينت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الحكم حمزة الفارق لإدارة المباراة، وسيساعده كل من برواد عبد الرحمان وياسين قبة.