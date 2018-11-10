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الرئيسية | رياضة | فريق برشيد يقفز إلى الرتبة الثالثة بعد هزم وجدة

فريق برشيد يقفز إلى الرتبة الثالثة بعد هزم وجدة

فريق برشيد يقفز إلى الرتبة الثالثة بعد هزم وجدة
هسبورت - متابعة
السبت 10 نونبر 2018 - 17:38

حقق فريق يوسفية برشيد فوزا ثمينا على مضيفه المولودية الوجدية، بهدف لصفر، خلال المقابلة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بالملعب البلدي ببركان، برسم الدورة الثامنة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب.

وسجل الهدف الوحيد في المقابلة اللاعب محسن الناصيري في الدقيقة 56 ، بضربة مقص رائعة.

ورفع يوسفية برشيد رصيده من النقاط إلى 11، محتلا الرتبة الثالثة مع مقابلتين ناقصتين، فيما تجمد رصيد المولودية في 7 نقاط محتلا الرتبة 12.

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