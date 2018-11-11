البنزرتي يبتعد من الوداد ويراقب قسنطينة الجزائري

أوعنا بلعيد

أصبح المدرب التونسي فوزي البنزرتي أبرز المرشحين للإشراف على تدريب فريق قسنطينة الجزائري الذي فك ارتباطه مع المدرب عبد القادر عمراني، بسبب تذبذب النتائج، وفق ما كشفته تقارير صحافية جزائرية.

وتوصلت إدارة نادي قسنطينة بالسيرة الذاتية للمدرب التونسي البنزرتي عن طريق وكيل اقترح المدرب المقال من تدريب المنتخب التونسي على الفريق الجزائري من أجل قيادته في القادم من المواعيد، وبات أبز المرشحين لخلافة المدرب التلمساني عمراني في منصبه.

وارتبط اسم البنزرتي مؤخرا بالعودة إلى فريق الوداد الرياضي، لاسيما عقب النتائج السلبية التي حصدها "الفريق الأحمر" تحت قيادة الفرنسي ريني جيرار، بعد إقصاء زملاء النقاش من كأس العرش على يد نهضة بركان، إضافة إلى الخروج من مسابقة كأس زيد للأندية الأبطال.

وينتظر الجمهور الودادي ما سيسفر عنه الاجتماع المرتقب يوم الإثنين المقبل بين المكتب المسير للوداد برئاسة سعيد الناصيري والطاقم التقني المشرف على قيادة الفريق بمركب الحاج محمد بنجلون بالدارالبيضاء؛ وذلك بعد مباراة شباب الريف الحسيمي لحساب البطولة الاحترافية المبرمجة يوم الأحد 11 نونبر 2018.

وقالت إدارة "الواك" إنها إذ تتقاسم خيبة آمال جماهير الفريق، بعد الإقصاء من نصف نهائي كأس العرش والخروج المبكر من كأس زايد، فإن نادي الوداد الرياضي سيخصص كل طاقاته من أجل تدارك الوضع والعودة للتنافس على الألقاب في المسابقات الرسمية لهذا الموسم، بدءا باتخاذ القرارات المناسبة خلال الاجتماع المقبل.