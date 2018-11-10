التعادل ينصف مباراة المغرب التطواني ووادي زم

هسبريس - و.م .ع

تعادل فريق المغرب التطواني مع ضيفه سريع وادي زم بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم منافسات الدورة الثامنة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وكان فريق سريع وادي زم سباقا للتسجيل في الدقيقة العاشرة بواسطة سفيان حاريس، قبل أن يعدل النتيجة لفائدة المغرب التطواني اللاعب زهير نعيم في الدقيقة 79.

وعقب هذه النتيجة رفع فريق سريع وادي زم رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث إلى جانب فريقي الكوكب المراكشي الذي سيحل غدا الأحد ضيفا على الرجاء البيضاوي، والدفاع الحسني الجديدي الذي يستضيف مساء اليوم اتحاد الفتح الرياضي.

من جهته ارتقى فريق المغرب التطواني للمركز السابع بعد أن رفع رصيده إلى سبع نقاط رفقة فريقي نهضة بركان الذي سيحط غدا الرحال بخريبكة لمواجهة الأولمبيك المحلي، و اتحاد طنجة الذي سيواجه غدا الأحد بالرباط الجيش الملكي