جواز السفر يسقط 3 لاعبين من قائمة السلامي‬

أوعنا بلعيد

كان يرتقب أن تضم القائمة النهائية المختارة من قبل جمال السلامي، مدرب المنتخب الوطني المغربي المحلي لكرة القدم، 24 لاعبا عوض 21، والتي ستواجه وديا منتخبي النيجر يوم الأربعاء 14 نونبر بالعاصمة نيامي، والمنتخب الأولمبي التوغولي يوم الثلاثاء 20 من الشهر ذاته بمدينة لومي.

واضطر جمال سلامي إلى إسقاط 3 لاعبين من لائحته التي اختارها لخوض وديتي النيجر وتوغو بسبب مشكل تأخر تجديد جواز سفرهم؛ ويتعلق الأمر بأيوب طالب ربو، مهاجم نهضة الزمامرة، وبامولا يونس وعبد الواحد حاسي من فريق الراسينغ البيضاوي.

وفوجئ اللاعبون الثلاثة بانتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم فور توجيه الدعوة إليهم للحاق ببعثة المنتخب المحلي التي ستشد الرحال يوم الأحد صوب النيجر لخوض مباراتين استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للمحليين، والتي يحمل "الأسود" لقبها في آخر نسخة، والتي نظمت في المغرب.

وارتأى جمال السلامي استدعاء أسماء أخرى بعيدا عن لاعبي الوداد والرجاء، كما أكدت مصادر جريدة هسبريس في وقت سابق، بسبب التزام الناديين بخوض المباراتين المؤجلتين أمام حسنية أكادير ويوسفية برشيد يوم السبت القادم، برسم مؤجل الجولة الثانية من البطولة الاحترافية.

وأبدى السلامي رغبة كبيرة في ضم اللاعبين الثلاثة للوقوف عن قرب على إمكاناتهم ومؤهلاتهم التقنية، لاسيما أنهم يقدمون أداء طيبا رفقة أنديتهم في دوري الدرجة الثانية، لكنه اضطر إلى تقليص لائحة المحليين إلى 21 لاعبا، بعدما كنت تضم 24 لاعبا.

وفي ما يلي اللائحة المدعوة:

أيمن ماجيد _ المهدي برحمة _ حمزة خابا ( الجيش الملكي ) عبد الرحيم مقران _ حبيب الله الدحماني _ نوفل الزرهوني ( الفتح الرياضي ) الحسين خوخوش _ مروان الهدهودي ( الدفاع الحسني الجديدي ) محمد باعيو _ المهدي زايا ( الكوكب المراكشي ) سفيان الجازولي _ نور الدين الموتطاوية ( أولمبيك الدشيرة ) محمد المكحازي _ زكرياء لعيود ( المغرب التطواني ) عبد المطلب شيب _ زكارياء بحرو ( جمعية سلا ) بنعيسى بنعمار _ عمر العرجون ( اتحاد طنجة ) خالد الكبيري العلوي ( المغرب الفاسي ) عماد كيماوي ( حسنية أكادير ) يحيى عطية الله ( أولمبيك أسفي ).