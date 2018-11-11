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الرئيسية | رياضة | معاوي: لا أدفع المال للعب في صف الجيش الملكي

معاوي: لا أدفع المال للعب في صف الجيش الملكي

معاوي: لا أدفع المال للعب في صف الجيش الملكي
هسبورت - أمال بلحاج*
الأحد 11 نونبر 2018 - 19:10

استنكر عبد الغني معاوي، لاعب فريق الجيش الملكي، الاتهامات التي وجهها إليه زميله في الفريق يوسف القديوي، بعد تسريب مكالمة هاتفية مع أحد أنصار النادي قال فيها إن اللاعب معاوي يتم الاعتماد عليه على الرغم من معاناته من إصابة خطيرة، كما أنه منح المدرب امحمد فاخر مبلغ 40 مليون سنتيم قصد إشراكه في مباريات "العساكر".

ونفى عبد الغني معاوي، في تصريح خص به "هسبورت"، اتهامات "عميد العساكر" يوسف القديوي، واعتبرها مسا بكرامته وقلة احترام تجاه زملائه ومدربه، مردفا: "أنا مامحتاجش نعطي الفلوس باش نلعب، قبل الالتحاق بفريق الجيش الملكي كانت لدي العديد من العروض، ومازالت هناك عروض أخرى في الوقت الحالي. جئت إلى النادي بطلب من المدرب والإدارة، ومن المستحيل أن أدفع مبلغا ماليا من أجل اللعب وخا نعرف نجلس فدارنا".

وأضاف لاعب الفريق "العسكري" أن اتهامات القديوي قد مست بكرامته، وتسببت له في أضرار نفسية بعد تغليط الرأي العام وتعرضه للسب والشتم من قبل البعض، إلا أنها لن تؤثر فيه سلبا، خصوصا وأن كل ما قيل يجانب الصواب، والدليل هو متابعته قانونيا من قبل العديد من الأطراف الذين اتهِموا بدورهم من قبله.

وتابع المتحدث: "إذا كانت لديه مشاكل مع معاوي فمن المفروض أن يقوم بمواجهتي بما أنه عميد الفريق، بدل مسي في كرامتي وتغليط الجماهير. وإن كانت مسيرته الكروية قد انتهت فهذا لا يعني التصدي لمسيرة لاعبين آخرين، وحفر قبورهم، وْيْشْري لِيهمْ الصّْداعْ".

وأوضح عبد الغني معاوي أنه سيضع شكاية ضد القديوي، الأسبوع المقبل، قصد استرجاع حقوقه، مردفا: "إن كانت لديه دلائل تؤكد صحة أقواله فليقدمها إلى القضاء. جئت إلى الجيش بإرادتي وإرادة المدرب والإدارة، ولست في حاجة إلى إعطاء مبالغ مالية قصد المشاركة، وإن وصلت إلى هذه المرحلة فسيكون من الأفضل آنذاك إنهاء مسيرتي الكروية".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - اهلا وسهلا الأحد 11 نونبر 2018 - 19:24
لمادا اللاعبون متكبرين دائما؟ ارجو الإجابة من أحد المعلقين
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3
2 - محمد الأحد 11 نونبر 2018 - 19:37
العقول الهاوية دائما متكبرة،والعقول المحترفة متواضعة،هذا هو سبب التكبر
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8
3 - عزوز الأحد 11 نونبر 2018 - 19:47
يجب على إدارة العساكر أن تتأكد من التسريب،فإن كان بالفعل للقديوي فيجب محاسبته و ما على فاخر و اللاعبين المذكورين إلا اللجوء إلى القضاء.اضن ان اللاعب إنتهت صلاحيته
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10
4 - سعيد الالفة الأحد 11 نونبر 2018 - 19:55
الاحداث المتتالية عن هدا اللاعب جعلتني ابحث عن سيرته و ما كتب عنه سابقا ..ولكي يطمئن قلبي تريثت قبل كتابة اي تعليق عنه نظرا لدكر اسمه مرات في قضية تشد انظار و فضول كل المتتبعين بجميع اطيافهم فما وجدت عن هدا اللاعب يدعو الى الاستفسار و التساؤل الى حد اللخبطة التي تثير شكوكا لاكبر المتتبعين حيادا :
مهاجم ولم يسجل في حياته الكروية سوى 4 اهداف ؟ المصدر وكيبيديا
مهاجم كثير الاصابات..مرة في الظهر و مرة في الفخد تجعله يتغيب !!
مهاجم في كل تجاربه داخل المغرب او في الامارات تعتبر فاشلة ..
مهاجم لعب 7 مباريات مع الجيش ولم يسجل اي هدف !!
بكل هده المواصفات ( المعلنة على الصحافة )..ويتم "جلبه " والتعاقد معه في فريق كالجيش الطامع للالقاب و مئات الملايين مبلغ مرتفع جدا مقارنة مع مهاجمين اخرين..كل هدا يدعو لعدة اسئلة ..وشكوك وحدها الابحاث الدقيقة كفيلة بالاجابة..
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7
5 - سوسي حر. الأحد 11 نونبر 2018 - 20:23
فاخر عندو سياسة فشكل..اما كيمشي لفرقة en forme و يزيد اجلب لعابة ليباينين فالبطولة..كيما دار مع الرجاء فاش كان بودريقة و يلعب على الالقاب فالتيران و خلف الكواليس..كما قال امين الرباطي..او كيمشي لشي فرقة و يطلب بجلب اكبر عدد من اللاعبين من اختياره..و يضرب الكاميلة قبل ما تجري عليه الفرقة...كما كيدير دابا فالجيش...و هو موجد اللعابة لبغا فالانتقالات الشتوية...اضرب معاهوم الصرف...مثلا اش جاب انس الحداد او باكايوكو لاسماعيل بالمعلم...حلل و ناقش
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