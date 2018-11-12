24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زراعة النخيل .. مخرج للفلاح نحو تحسين وضعه المعيشي بزاكورة (5.00)

  2. البحث العلمي في المغرب .. أزمة تتوارثها الحكومات منذ الاستقلال (5.00)

  3. الذكاء الاصطناعي يساهم في مجال الأبحاث الدوائية (5.00)

  4. مخاريق: القرارات الحكومية "تجاريّة" وتسير عكس مصالح المغاربة (5.00)

  5. محاكمة بوعشرين: البلطجي والخشقجي.. (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مشجعو "الوينرز": التهاون واضح بنادي الوداد

مشجعو "الوينرز": التهاون واضح بنادي الوداد

مشجعو "الوينرز": التهاون واضح بنادي الوداد
هسبورت - محمد فنڭار*
الاثنين 12 نونبر 2018 - 10:10

انْتَقَد التراس "وينرز"، الفصيل المشجِّع لفريق الوداد الرياضي، النتائج المخيبة للآمال بالإقصاء من ثلاث بطولات في ظرف وجيز، محمِّلا المسؤولية لسياسة المكتب المسير وتهاون اللاعبين بشكل واضح.

ونشر "وينرز"، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بلاغا انتقد فيه الطريقة التي يسير بها النادي، حيث ألقى باللوم على الإدارة الحالية واللاعبين بعد ضياع ألقاب عديدة، كان في إمكان الفريق التتويج بها، خاصة في ظل المستوى الضعيف للخصوم، مشيرا إلى أن الإقصاء من كأس العرش ودوري أبطال إفريقيا وكأس زايد أمر غير مقبول وغير مبرر.

وأَضَافَ المصدر أن الجماهير لا تهمُّها النتائج فقط، بل التسيير العقلاني والتدبير الجيد للمرحلة، مبرزة أن التتويج بأربعة ألقاب في السنوات الأخيرة شيء جيد؛ لكن ضياع بطولات أخرى يضع علامات استفهام كبيرة حول سياسة التسيير الحالية.

ولم يَسلم لاعبو الفريق من أسهم الانتقادات، حيث وصفتهم "وينرز" بـ"المتهاونين"، من خلال اختيارهم للمباريات التي يرغبون اللعب فيها، محملة إياهم مسؤولية النتائج السلبية الأخيرة.

وأضاف البلاغ أن "اللاعبين بدون روح وبدون أخلاق مادام أن خِيانة القميص تسري في عروقهم.. من يختار المباراة التي يقاتل فيها ويختار المدرب الذي يقاتل معه فهذا معناه أن هؤلاء اللاعبين لا يستحقون ارتداء القميص"، وفق الصياغة.

ودَعَا "وينرز" جماهير الوداد إلى الانخراط في النادي من أجل الدفاع عن مصلحته مستقبلا، حتى يكون "برلمان النادي" أكثر فاعلية وقوة، وليصل صوت الجماهير إلى المكتب المسير، بالإضافة إلى المساهمة بأفكار ترقى بالفريق نحو مستقبل أفضل.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ودادي منذ 1964 الاثنين 12 نونبر 2018 - 10:37
الخلل في المكتب المسير الذي يأتي بمدرب ناقص لا خبرة له بالبطولة المحلية ولا بالمباريات القارية. ألا يوجد من بين الأطر المغربية أحد له غيرة على القلعة الحمراء يستطيع أن يجعلها في مصاف الأندية العالمية ؟ أرى ان تغيير المكتب المسير والطاقم التقني وبعض اللاعبين أصبح ضروريا وإلا ستكون سنة كارثية على فريق يحبه المغاربة قاطبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - ودادي حاقد الاثنين 12 نونبر 2018 - 10:41
الكل يعرف ما يحدث للوداد لاعبين نقابيين معروفين بالأسماء مدرب عشوائي ورئيس حاضر غائب
نقطة الضوء الوحيدة هي جمهور الوداد الوفي اما الباقي فإلى مزبلة التاريخ بعد أن صنع النادي منهم نجوم
والوداد يمرض ولا يمووووت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - البطولة الانحرافية الاثنين 12 نونبر 2018 - 11:03
لي عندو شي حيط احظيه ودادين بداو عوتني يكتبو فحيوط " الناصيري ارحل "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.