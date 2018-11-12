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كُتّاب وآراء
مونتشي ينفي تحركه من نادي روما إلى برشلونة
نفى المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، الإسباني رامون رودريغيز فيرديخو "مونتشي"، بشكل قاطع، شائعات رحيله عن الفريق خلال الأشهر القادمة، وأكد أنه ليست لديه أية نية للابتعاد عن النادي.
وقال "مونتشي"، في تصريحات لسلسلة قنوات "سكاي سبورت" ردا على ما رددته وسائل إعلام حول رغبة فريق برشلونة الإسباني في ضمه، "أنا سعيد لعملي في روما، وآمل أن أبقى في مكاني لسنوات كثيرة قادمة، وأن استمر في كسب الثقة التي أحظى بها في الوقت الحالي، وأطالب الجميع بالكف عن الحديث حول رحيلي لأنه لا توجد لدي نية في تحقيق ذلك".
وأضاف المدير الرياضي: "ما زال علي تحسين نفسي لأقوم بعملي بشكل أفضل، وما يدور في بالي حاليا، أريد البقاء في روما لأطول وقت ممكن".
ويشغل "مونتشي" منصب المدير الرياضي لروما منذ أبريل 2017 ، وهو العام الذي وصل فيه "الذئاب" للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، منذ آخر وصول لهم إلى هذه المرحلة في عام 1984.