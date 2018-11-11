ريال بيتيس يهزم نجوم البارصا في ملعب كامب نو

هسبريس ـ مُتابعة

تعرض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد على أرضية ملعب "كامب نو"، للهزيمة أمام ضيفه ريال بيتيس، ضمن مجريات بطولة "الليغا".

ورغم حضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلاّ أن البارصا اندحرت بـ4-3 في نهاية المقابلة، بينما كان الشوط الأول قد اختتم بهدفين نظيفين لصالح الضيوف.

جونير فيربو افتتح التسجيل للريال في الدقيقة 20، ثم جرى تعميق الفارق في الدقيقة 34 من لدن القيدوم خواكين، لتسجل برشلونة هدفها الأول بواسطة ميسي في الدقيقة 68.

تفوق نادي بيتيس أبرزه لو سيلسو بهدف ثالث في الدقيقة 71، قبل أن تتلقى شباك الفريق الضيف هدفا من فيدال في الدقيقة 79.

رابع أهداف ريال بيتيس جاء في الدقيقة 83 حاملا توقيع اللاعب كاناليس، ثم وصلت النتيجة إلى 4-3 بهدف ميسي في الوقت بدل الضائع من الجولة الثانية.