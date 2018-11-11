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الرئيسية | رياضة | تعادل ريفر وبوكا بذهاب "نهائيّ ليبرتادوريس"

تعادل ريفر وبوكا بذهاب "نهائيّ ليبرتادوريس"

تعادل ريفر وبوكا بذهاب "نهائيّ ليبرتادوريس"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 11 نونبر 2018 - 22:04

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة "السوبر كلاسيكو" المثيرة بين الغريمين التقليديين بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين، بهدفين لمثلهما، في ذهاب نهائي كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.

بهذه النتيجة يضع الفريق الملقب لـ"المليونيرات" يدا على الكأس الغائبة عنه منذ 3 سنوات، حيث يكفيه التعادل السلبي وسط جماهيره، بملعب "المونومنتال" في مواجهة الإياب يوم 24 نونبر الجاري، من أجل إحراز لقبه الرابع.

في المقابل، يحتاج "البوكا" للفوز أو التعادل بحصة أكبر من أجل استعادة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ 11 عاما، وحصد لقبه السابع، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم "إنديبنديينتي" كأكثر الفرق الأرجنتينية وأكثر الفرق على الإطلاق المتوجة بكوبا ليبرتادوريس.

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