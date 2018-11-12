زياش يبلغ "المثالية" ويحصل على العلامة الكاملة

أوعنا بلعيد

اختير الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز، كما جرى تتويجه نجما للأسبوع عقب حصوله على العلامة الكاملة 10/10.

وجاء اختيار "المايسترو المغربي" ضمن التشكيلة المثالية وكأفضل لاعب في الأسبوع من قبل مؤشر وإحصائيات "أوبتا" بعد مساهمته بهدف من بين السبعة التي سحق بها ناديه مضيفه أكسيلسيور ومساهمته كذلك بتمريرة "أسيست" وأدائه خلال الدقائق التسعين التي خاضها فوق أرضية ملعب "فان دونغ دي رو ستاديوم".

وحافظ اللاعب، البالغ من العمر 25 عاما، على مستواه الثابت الموسم الحالي مواصلا تقديم عروضه الكروية الراقية والتي خطف بها قلوب عشاق العملاق الهولندي والمتتبعين للإيرديفيزي، حيث تمكن من تسجيل هدفه الخامس في آخر ست مباريات بالدوري.

وسجل أهداف أجاكس أمام أكسيلسيور كل من دوني فان دي بيك في الدقيقة الحادية والثلاثين، وأضاف زميله لاسه شوني الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وعاد فان دي بيك إلى هز الشباك مرة أخرى مسجلا هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث لأجاكس في الدقيقة الثامنة والأربعين، وقلص المغربي علي مسعود الفارق بتسجيله هدف إكسلسيور الوحيد في الدقيقة الثانية والخمسين.

وأضاف كاسبر دولبيرغ رابع أهداف أجاكس في الدقيقة التاسعة والخمسين، وعبر النيران الصديقة أضاف جيردي شوتن الهدف الخامس لصالح أجاكس في الدقيقة الـ71.

وجاء الدور على الفنان المغربي زياش ليوقع الهدف السادس في الدقيقة التاسعة والسبعين، ليختتم ديفيد تارسي مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف السابع في الدقيقة السابعة والثمانين، ليصل أجاكس إلى مباراته الـ11 دون هزيمة في مختلف المسابقات فيما بلغ زياش هدفه السابع في الدوري.