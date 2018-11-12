أمرابط يهدي فوز النصر إلى المدرب المُقال كارينو

أوعنا بلعيد

أَبْدَى الدولي المغربي نور الدين مرابط، لاعب النصر السعودي لكرة القدم، حزنه على رحيل وإقالة الأوروغوياني دانييل كارينيو، مدرب الفريق، مشيرا إلى أنه كان بمثابة الأب لدى اللاعبين ومدرب جيد ورجل طيب، مؤكّدا في الوقت ذاته أن القرار اتُّخذ من قبل الإدارة ويحترمون ذلك.

وقَادَ نور الدين مرابط، فريقه إلى تحقيق الفوز أمام الاتفاق بهدفين لهدف واحد، ضمن مجريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي الاحترافي، خلال المباراة التي احتضنها ملعب "محمد بن فهد" وقادها الحكم السلوفيني دامير سكومينا.

وافتتح جوليانو دي باولا، أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة الثانية والثلاثين فيما أضاف نور الدين أمرابط الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والستين وقلَّص سعيد الربيعي النتيجة لأصحاب الأرض لينتهي اللقاء بهدفين لهدف واحد.

وأَهدى "الأسد" المغربي أمرابط، الفوز باللقاء للأوروغوياني دانييل كارينيو، مدربه السابق المقال من منصبه، قائلا خلال تصريحات تلفزية عقب نهاية اللقاء مباشرة: "الفوز كان مهما بالنسبة إلينا ويوم أمس سمعتم عما حصل مع المدرب كارينيو، طبعا كان كالأب بالنسبة إلينا ونهدي هذا الفوز والثلاث نقاط له".

وتابع: "بالنسبة إلينا قرار إقالته اتخذته الإدارة ونحن نحترم ذلك، وأتحدث عن الجانب الإنساني فقد كان كالأب بالنسبة إلينا لهذا نشعر بالحزن على رحيله عن النادي".

واعترف أمرابط بأن المباراة لم تكن سهلة أمام الاتفاق وشهدت فرصا كثيرة: "المباراة لم تكن سهلة وكانت مباراة مفتوحة، وإيقاع المواجهة كان عاليا وضيعنا بعض الفرص في البداية خصوصا من جانبي أنا".

وعن احتفاله مع دكة البدلاء عقب تسجيله الهدف الثاني لفريق النصر، أردف المهاجم أمرابط: "الهدف كان جميلا والكرة التي توصلت بها من اللاعب الفريدي كانت من تمريرة رائعة، وقررت الاحتفال مع دكة البدلاء، لأننا فريق واحد، وهذا هو الشيء الأهم".

وأَنْهَى المصدر سالف الذكر حديثه عن المراكز التي شغلها خلال المباراة حيث بدأ لاعب وسط على اليسار وعاد إلى اللعب جناحا أيمن وختم اللقاء مهاجما صريحا، عن مهامه في اللقاء بالضبط وهل تختلف من مركز إلى آخر، وأضاف معلقا بالقول:" بالنسبة إلي لا يهم أين ألعب هل في اليمين أو اليسار أو رأس حربة، أينما قرَّر المدرب إشراكي أنا مستعد لخدمة فريقي في أي مركز، المهم هو نادي النصر، وفي أي مركز ألعب أنا أساعد الفريق خلال واجباتي الدفاعية كذلك".

وعَقِبَ هذا الفوز الثمين، عاد النصر ليتذوق طعم الانتصار الذي غاب عنه خلال المباريات الأخيرة بعدما اكتفى بنتيجة التعادل بهدف لمثله أمام الفيحاء، فيما تكبد مرارة الهزيمة بهدفين دون رد أمام الأهلي في الدوري السعودي، وخسر بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر في كأس زايد للأندية الأبطال.

ورَفَعَ الفوز رصيد النصر إلى النقطة الثانية والعشرين في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدِّر في حين تجمَّد رصيد الاتفاق عند النقطة الرابعة عشرة في المركز السادس.