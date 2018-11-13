كابوس إصابات اللاعبين يؤرِّق طاقم فريق الرجاء

أوعنا بلعيد

يَخْشَى الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم كابوس الإصابات ومعاناة اللاعبين من الإجهاد العضلي قبل مواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعَلِمَت "هسبريس" من مصدر مطلع، أن خوان كارلوس غاريدو، مدرب الفريق، يعتزم عدم المغامرة بإشراك لاعبه عبد الجليل جبيرة في المباراة المقبلة أمام حسنية أكادير ضمن مؤجَّل الجولة الثانية من الدوري الاحترافي.

وتَعرَّض جبيرة، الظهير الأيسر لـ"النسور الخضر"، للإصابة أمام فريق الكوكب المراكشي، برسم الجولة الثامنة من الدوري الاحترافي لكرة القدم، واضطر إلى مغادرة الملعب في شوط المباراة الأول بعد معاناته من الألم أعلى فخذه تاركا مكانه لزميله مولير ديندا.

ويَدرُس الطاقم التدريبي للرجاء عدم إشراك جبيرة أمام الحسنية حتى يكون جاهزا بشكل تام لمواجهة فيتا كلوب، برسم نهائي كأس "الكاف" لاسيما أن غاريدو، مدرب "النسور" يعوِّل كثيرا على خدمات اللاعب ضمن مركز الظهير الأيسر بحكم إجادته للأدوار التكتيكية المنوطة به وقدرته على مساندة الخط الهجومي مع تأدية واجبه الدفاعي.

وسَيفقِد الرجاء أمام "الغزالة السوسية" خدمات كل من الكونغولي ليما مابيدي والليبي سند الورفلي بعد التحاقهما بمنتخب بلديهما بعد استدعائهما ضمن القائمة النهائية التي ستشارك في الإقصائيات الإفريقية 2019، المزمع تنظيمها في دولة الكاميرون، إضافة إلى عبد الرحيم الشاكير الذي تنكب الإدارة الطبية على تأهليه ليكون جاهزا لنهائي "الكاف".

وتَمكَّن فريق الرجاء من تحقيق الانتصار بهدفين دون رد أمام منافسه الكوكب المراكشي في مواجهة جرت من دون جمهور، على ملعب الأب جيكو في الدار البيضاء، بعد قرار لجنة العقوبات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم بمعاقبة "النسور" بخوضهم اللقاء دون لاعبهم رقم "12" بسبب الشغب الجماهيري أمام وداد فاس في نصف نهائي كأس العرش.

ويدين الرجاء بفوزه للاعبيه بدر بانون وعبد الإله الحافيظي، بعد أن سجلا أهداف المباراة، ليقودا فريقهما إلى الارتقاء إلى المركز العاشر برصيد ثماني نقاط مع أربع مباريات مؤجَّلة.