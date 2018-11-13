24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5513:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الموارد المالية والبشرية تكتم بسمة أطفال في وضعيات إعاقة بوزان (5.00)

  2. تراث "هنتنغتون" .. هل تنهي الهوية أطروحة "صدام الحضارات"؟ (5.00)

  3. ترودو: مخابرات كندا توصلت بـ"تسجيلات خاشقجي" (5.00)

  4. قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب شابة داخل مصعد بإسبانيا (5.00)

  5. حمار في احتجاج تلاميذ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | المغربي بونو يتفوق على أبرز الحراس في "الليغا"

المغربي بونو يتفوق على أبرز الحراس في "الليغا"

المغربي بونو يتفوق على أبرز الحراس في "الليغا"
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 06:02

صنف المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) الدولي المغربي ياسين بونو، لاعب جيرونا لكرة القدم، كأفضل حارس في الدوري الإسباني خلال شهر أكتوبر المنصرم، متفوقا على حراس كبار على غرار الألماني تير شتيغن، حارس برشلونة، ويان أوبلاك من أتليتكو مدريد.

وتفوق المغربي بونو على العديد من الحراس العالميين الذين يحترفون في الدوري الإسباني، محتلا المركز الأول بتقييم 87 نقطة، متفوقا على خوردي ماسيب، حارس فياريال، الذي حل في المركز الثاني برصيد 83.3 نقط.

وجاء في المركز الثالث أوير أولازبال، حارس ليفانتي بـ80 نقطة. وكان المركز الرابع من نصيب دافييد صوريا، حارس مرمى خيتافي، بـ77.3 نقط؛ في حين احتل الخفاش نوربيتو نيتو، الذي يذود عن شباك فالنسيا، المركز الخامس بـ76.8 نقط.

وساهمت النتائج الأخيرة والأهداف التي ولجت شباك أتليتكو مدريد في احتلال حارسه يان اوبلاك للمركز السادس بـ74 نقطة، ويأتي خلفه الحارس السابق للريال والحالي لإسبانيول برشلونة دييغو لوبيز، بنفس العدد من النقاط؛ فيما جاء في المركز الثامن ايفان كويلار، حارس ليغانيس، بـ73.3 نقط.

وحل في المركز التاسع اسير ريسغو، حارس ايبار، بـ71 نقطة؛ بينما لم يتمكن الألماني المتألق أندري تير شتيغن، حارس افس برشلونة، من احتلال أحد المراكز المتقدمة، وجاء في المركز الحادي عشر بـ67.8 نقط، بعدما خانه دفاع ناديه الكتلاني واستقبل 16 هدفا خلال 12 مباراة.

وتألق الأخطبوط المغربي ياسين بونو، بشكل لافت، رفقة جيرونا خلال الموسم الحالي، وأصبح الحارس الأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عن خدماته لما بات يشكله من وزن ثقيل وما يمنحه من ثقة لبقية زملائه بفضل تصدياته؛ وتبقى من أروع مبارياته تلك التي قدمها أمام فالنسيا عندما تصدى لتسع هجمات خطيرة وقاد رفاقه إلى الفوز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.