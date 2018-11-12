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كُتّاب وآراء
"الأسود" تبدأ الاستعدادات لترويض منتخب الكاميرون
استهل المنتخب الوطني المغربي، بقيادة الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، اليوم، تربصه المغلق، استعداداً لمواجهة المنتخب الكاميروني، الجمعة المقبل، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.
وسيقيم "الأسود"، في الفترة ما قبل المباراة، في أحد فنادق بوزنيقة، كما جرت العادة في المباريات الأخيرة للمنتخب، على أن تجرى الحصص التدريبية المبرمجة في ملحق ملعب مولاي عبد الله، قبل التوجه إلى مدينة الدار البيضاء، التي ستكون مسرحاً للمواجهة.
وأجرى المنتخب المغربي حصةً تدريبية، عصر اليوم، بملحق ملعب مولاي عبد الله، فيما برمج "الثعلب" حصتين تدريبيتين، صباحاً وعصراً ليوم غد، على أن يخوض الأسود تداريب الأربعاء بنفس الملعب بحصة واحدة، عصراً.
وسيتنقل المنتخب المغربي الخميس إلى الدار البيضاء حيث سيجري حصة تدريبية في الرابعة والنصف عصراً، بملعب محمد الخامس، التي سيحتضن المباراة الجمعة، انطلاقاً من الثامنة مساءً.
للإشارة، فإن المنتخب الوطني يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط في المجموعة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا، بفارق نقطة وحيدة عن الكاميرون، فيما يحتل مالاوي الصف الثالث بـ4 نقاط، وخرج منتخب جزر القمر من المنافسة على التأهل برصيد نقطتين فقط.