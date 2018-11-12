جماهير تُخير فاخر بين الرحيل أو القبر .. والمدرب يلجأ إلى الأمن

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس من مصدر موثوق أن امحمد فاخر، مدرب الجيش الملكي لكرة القدم، سارع إلى وضع شكاية ضد مجهول لدى المصالح الأمنية، عقب اللافتة التي رفعها ضده الفصيل المساند للفريق العسكري خلال المواجهة التي جمعته بنادي اتحاد طنجة وتتضمن تهديده بالقتل على خلفية التسجيل الصوتي المسرب للقديوي وتذبذب النتائج واحتقاره لأنصار الفريق بتصريحاته المتناقضة.

وخشي فاخر على نفسه بعد اللافتة التي رفعها جمهور الجيش مخيرا إياه بين الاستقالة أو القبر؛ إذ أبدى اللاعب رقم "12" للعساكر وقوفه بجانب ابن الفريق اللاعب يوسف القديوي عقب التسجيل الصوتي المسرب والمثير للجدل بسبب مضمونه، ورفع لافتة كتب عليها "فاخر طلع فيك لغدر الاستقالة ولا وجد لقبر"؛ الأمر الذي اعتبره المدرب تهديدا مباشرا لحياته واستوجب وضع شكاية لدى الأمن.

ووفق المصدر ذاته، قدم فاخر شكاية ضد مجهول لدى مصالح الأمن بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها اللافتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب لغتها التهديدية ورسالتها المخيفة، وإن كان للفصيل الذي رفعها تأويل آخر لمضمونها، مؤكدا تضامنه اللامشروط مع القديوي الذي لم يستسغ ما آلت إليه الأمور بالفريق؛ الشيء الذي جعله يفضح المستور ولو على حساب مستقبله المهني.

وشرح فصيل "بلاك أرمي"، عبر بيان له، مضمون اللافتة والرسالة من ورائها قائلا إنه يقصد "تقبير مسيرة المدرب المهنية والرياضية كمدرب مع الزعيم بعدما خان الأمانة وثقة الجمهور فيه، والمطلب الآن أصبح رحيله مع شرذمة المفسدين وليس ما تم فهمه وتأويله بأن المجموعة هددت فاخر بقتله"، بتعبير البيان.

وأضاف الفصيل أن فاخر "يَستحمِر الفريق وجمهوره بعد تصريحاته المتناقضة بين بداية الموسم والوقت الراهن حيث وعد الأنصار في البداية بالمنافسة على نيل الألقاب واحتلال المراكز الأولى في سلم الترتيب قبل أن يغير خطابه وحتى أهدافه مع العساكر"، مشيرا إلى أن الفصيل "يبحث عن تحقيق التجانس والانسجام داخل المجموعة" ويطالب بالتخلص من المدرب.

يشار إلى أن مدرب الجيش تجنب خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة أمام اتحاد طنجة التطرق إلى الموضوع، كما تجنب الحديث عن التسجيل الصوتي المثير للجدل المنسوب إلى القديوي الذي أكد أنه مفبرك ونفى توجيهه أي اتهامات إلى فاخر، وهو ما ستكشف عن حقيقته التحقيقات الجارية من قبل الإدارة العسكرية.