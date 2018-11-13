ودادية المدربين بالمغرب تتضامن مع امحمد فاخر

هسبريس من الرباط

أكدت الودادية الوطنية لمدربي كرة القدم بالمغرب أنها تتابع باهتمام كبير وقلق عميق "حملة الهجوم الشرس واللا أخلاقي بالسب والشتم والتهديد بالقتل التي تستهدف الإطار الوطني امحمد فاحر، المدرب الحالي لفريق الجيش الملكي، على خلفية التسجيل الصوتي المنسوب إلى اللاعب يوسف القديوي وشخص يحمل صفة مشجع للفريق".

وأوردت الودادية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الحملة وصلت مداها بإشهار لافتة خلال مباراة الجيش الملكي واتحاد طنجة عن الدورة الثامنة من البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب القسم الأول، تتضمن عبارات مشينة واتهامات خطيرة وتهديدات بالقتل وتحريضا صريحا على مشاعر الكراهية وترويجا لأحكام ومواقف جاهزة مبنية على الشائعة والتأويل والشكوك والافتراءات.

وأعلنت الودادية الوطنية لمدربي كرة القدم بالمغرب تضامنها التام مع المدرب الوطني امحمد فاحر ووقوفها إلى جانبه، معبرة عن "إدانتها بشدة للحملة الخطيرة التي تستهدفه بوسائل وأساليب ظالمة وقذرة، وتهدد سلامته الجسدية والنفسية".

وتؤكد الودادية أنه من غير المقبول أخلاقيا ورياضيا وقانونيا أن تشن حملة بهذا الحجم وبهذه الخطورة بناء على تسجيل صوتي لا دخل للمدرب فاخر ويفتقد لمعايير وشروط الصحة والمصداقية من الناحية القانونية، وبالتالي لا يمكن الاستناد عليه في تسجيل مواقف صحيحة.

كما تؤكد الودادية أنها ملتزمة بالدفاع عن حقوق وكرامة الأطر الوطنية والتصدي لكل الشائعات المغرضة الهادفة إلى تمييع علاقة المدرب بمحيطه الرياضي والاجتماعي وتشويه سمعته وأدواره كفاعل في التكوين والتأطير والتوجيه والتربية على قيم النزاهة والاستقامة والتخليق.