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الرئيسية | رياضة | ودادية المدربين بالمغرب تتضامن مع امحمد فاخر

ودادية المدربين بالمغرب تتضامن مع امحمد فاخر

ودادية المدربين بالمغرب تتضامن مع امحمد فاخر
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:02

أكدت الودادية الوطنية لمدربي كرة القدم بالمغرب أنها تتابع باهتمام كبير وقلق عميق "حملة الهجوم الشرس واللا أخلاقي بالسب والشتم والتهديد بالقتل التي تستهدف الإطار الوطني امحمد فاحر، المدرب الحالي لفريق الجيش الملكي، على خلفية التسجيل الصوتي المنسوب إلى اللاعب يوسف القديوي وشخص يحمل صفة مشجع للفريق".

وأوردت الودادية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الحملة وصلت مداها بإشهار لافتة خلال مباراة الجيش الملكي واتحاد طنجة عن الدورة الثامنة من البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب القسم الأول، تتضمن عبارات مشينة واتهامات خطيرة وتهديدات بالقتل وتحريضا صريحا على مشاعر الكراهية وترويجا لأحكام ومواقف جاهزة مبنية على الشائعة والتأويل والشكوك والافتراءات.

وأعلنت الودادية الوطنية لمدربي كرة القدم بالمغرب تضامنها التام مع المدرب الوطني امحمد فاحر ووقوفها إلى جانبه، معبرة عن "إدانتها بشدة للحملة الخطيرة التي تستهدفه بوسائل وأساليب ظالمة وقذرة، وتهدد سلامته الجسدية والنفسية".

وتؤكد الودادية أنه من غير المقبول أخلاقيا ورياضيا وقانونيا أن تشن حملة بهذا الحجم وبهذه الخطورة بناء على تسجيل صوتي لا دخل للمدرب فاخر ويفتقد لمعايير وشروط الصحة والمصداقية من الناحية القانونية، وبالتالي لا يمكن الاستناد عليه في تسجيل مواقف صحيحة.

كما تؤكد الودادية أنها ملتزمة بالدفاع عن حقوق وكرامة الأطر الوطنية والتصدي لكل الشائعات المغرضة الهادفة إلى تمييع علاقة المدرب بمحيطه الرياضي والاجتماعي وتشويه سمعته وأدواره كفاعل في التكوين والتأطير والتوجيه والتربية على قيم النزاهة والاستقامة والتخليق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Gala الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:16
الرياضة لا يكون معها حقد وكراهية وإلا فما الهدف منها؟
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7
2 - ameur الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:27
انصر أخاك ظالما او مظلوما
و لمذا لا نتحقق اولا. ربما القديوي على حق فنصر أو كاذبا فيحاكم
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3 - abdou rabat الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:34
التضامن حق مشروع ولكن حتى التحقيق في التسجيل الصوتي لازم يكون من أجل إنصاف الطرفين وفي نفس الوقت باش يبقى الزعيم فوق كل لاعب ومدرب كيفما كان وبعيدا عن الحسابات الضيقة
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4 - amine الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:35
ما قاله أمين رباطي و اليوم يوسف القديوي له دلالات عميقة ، فهاذ المدرب مشهود له بالتحيز لبعض اللاعبين ، و يتاجر في جلب اللاعبين
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5 - adil الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:38
فاخر إن كانت فيك ذرة حياة ، إعتزل التدريب، و خرج بعزك ، و إهتم بأولادك و أحفادك و حياتك الخاصة
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6 - عزيز الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:41
أشك في مصداقية التسجيل الصوتي و أعتقد أن الأمر لا يعدو أن يكون تصفية حسابات. الحوار ليست فيه أي عفوية اللهم إذا تم إدخال تعديلات على التسجيل الصوتي.
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7 - الثقة الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:42
حرام عليك سي القديوي لماذا إثارة الفتنة؟ ما هو هدفك من كل هذا؟ لقد أحسست بأن نهاية مشوارك الكروي على وشك النهاية و تريد أن تتير الانتباه إليك! حرام عليك.
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8 - Touhali الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 15:43
valeur de l'homme c'est d'être brave homme.
لمدرب يظهر في الصورة كأنه يبكي؛ هل يبكي خوفا من الموت. جميع ناس سيمتون.
الشجاع ﻻ يبكون خصوصا الرجال.
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