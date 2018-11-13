رونار يفقد أبرز مهاجميه في مواجهة الكاميرون

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس من مصدر مسؤول أن الدولي المغربي أيوب الكعبي، مهاجم فريق هيبي فورتين الصيني لكرة القدم، سيكون أبرز الغائبين عن مباراة القمة التي ستجمع بين "أسود الأطلس" ومنتخب الكاميرون يوم الجمعة المقبل ضمن الإقصائيات الإفريقية 2019.

ووفق المصدر ذاته فإن الإصابة التي تعرض لها الكعبي أمام غوانزهو في الأسبوع الماضي خلال مسابقة الدوري ستحول دون مشاركته أمام "الأسود غير المروضة"، برسم الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى النهائيات الإفريقية المزمع تنظيمها بدولة الكاميرون.

وأضاف المصدر أن الطاقم الطبي للمنتخب الوطني توصل بتقرير الفريق الصيني عن إصابة الكعبي، ليتم التأكد من استحالة مشاركته أمام منتخب الكاميرون، بعد أن بات في أمس الحاجة للخلود إلى الراحة من أجل شفائه خلال الفترة المحددة من قبل الطاقم الطبي لفريقه الصيني.

وأقدم الطاقم الطبي للمنتخب المغربي على إعفاء أيوب الكعبي من الحضور إلى المغرب لعرض إصابته على عبد الرزاق هيفتي، طبيب "الأسود"، وتم الاكتفاء بالتقرير الطبي المقدم من قبل فريقه الصيني بعد أن خلصت المشاورات بين طبيب المنتخب والمدرب إلى أنه لا داعي لقدوم اللاعب إلى المعسكر الإعدادي.

وسيفقد هيرفي رونار، عقب غياب الكعبي رسميا، ورقة تكتيكية يمكنه استخدامها لدعم الخط الأمامي أمام الكاميرون؛ فيما يتوفر على خدمات كل من يوسف النصيري، وخالد بوطيب، ووليد أزارو، ضمن مركز المهاجم الصريح.

يشار إلى أن لائحة المنتخب النهائية التي ستواجه كلا من الكاميرون والمنتخب التونسي وديا تقلصت إلى 24 لاعبا بعد تأكد غياب الكعبي بشكل رسمي بداعي الإصابة، بالإضافة إلى عدم حصول أسامة الإدريسي على ترخيص من "فيفا" للعب مع "الأسود" في المباراة أمام منتخب الكاميرون.