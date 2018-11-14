الرجاء تستعد لـ"كلوب الكونغولي" عبر حسنية أكادير

أوعنا بلعيد

ينكب الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي تحت إشراف الإسباني خوان كارلوس غاريدو على الاستعداد لمباراة القمة أمام حسنية أكادير، ضمن مؤجل الجولة الثانية من البطولة الاحترافية، وعينه على ملاقاة فيتا كلوب الكونغولي برسم نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعتبر غاريدو مواجهة حسنية أكادير، متصدر ترتيب الدوري المحلي، أفضل استعداد للخصم الكونغولي في نهائي "الكاف"، ومحكا حقيقيا للاعبيه، سيخول له الوقوف على سلبيات التشكيلة والخطة التي يعتزم تطبيقها خلال لقاء الذهاب أمام فيتا كلوب بالمغرب.

وأسر مصدر مقرب من المدرب الإسباني لجريدة هسبريس بأن غاريدو رفض السفر مبكرا إلى الكونغو للاستعداد لمنافسه برسم لقاء الإياب، ويفضل تأهيل لاعبيه بدنيا وذهنيا وتقنيا داخل المغرب، على أن يسافر إلى الكونغو يومين فقط قبل انطلاق المباراة.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الرجاء عرضت على غاريدو السفر مبكرا إلى الكونغو لكنه رفض، بحجة إبعاد اللاعبين عن ضغط الكونغو وجمهور فيتا كلوب، خصوصا أن البلد الإفريقي لا يتوفر على ملاعب جيدة للتداريب وفنادق تضمن راحة اللاعبين، لاسيما بعد ما حدث لبعثة الخضر أمام إينيمبا النيجيري.

ويفضل غاريدو خوض حصة تدريبية أو حصتين في الكونغو ويتجه مباشرة لمواجهة فيتا كلوب يوم الثاني من دجنبر المقبل وعينه على تحقيق اللقب الثاني للفريق الأخضر في المنافسة ذاتها، وإهداء الكرة المغربية لقبا قاريا آخر وتحقيق أهم أهداف الرجاء في الموسم المتمثل في معانقة اللقب القاري، كما أخبر بذلك في وقت سابق رئيس النادي خلال اجتماعه مع اللاعبين بمدينة طنجة.

بدوره يعمل المكتب المسير للرجاء برئاسة جواد الزيات على بدء ترتيبات الإعداد لسفر الفريق إلى الكونغو، حرصا منه على توفير كل الظروف المناسبة للاعبين والطاقم التقني حتى يتمكنوا من الظفر باللقب القاري الذي سيخول للفريق المشاركة رسميا في النسخة المقبلة وتمثيل المغرب بثلاثة أندية بعد حسنية أكادير والمتوج من لقاء نهضة بركان ووداد فاس في نهائي كأس العرش.

يشار إلى أن الرجاء سيواجه منافسه فيتا كلوب يوم 25 من نونبر الجاري بالمغرب، على أن يشد الرحال صوب الكونغو يوم 29 أو 30 من الشهر ذاته، ليخوض المباراة يوم 2 من دجنبر.