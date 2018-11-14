العراقي يشكر المغاربة على تقديم المساعدة في محنته

أوعنا بلعيد

بث عبد اللطيف العراقي، الحارس السابق لـ"أسود الأطلس" وشباب المحمدية، "فيديو" عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، يشكر من خلاله كل من وقف معه في محنته التي يمر منها.

وقال العراقي، خلال حديثه عبر "فيديو" قرر نشره لأول مرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إنه جد متأثر عقب التعاطف معه من قبل رواد المواقع الاجتماعية ورجال ونساء الصحافة في مختلف المنابر الإعلامية وأصدقائه، بعد محنته التي يمر منها، والتي دفعته إلى عرض قفازيه للبيع عبر المنبر ذاته، لأنه بدون عمل ويحتاج إلى المال.

وأوضح العراقي أنه لم يكن يتخيل أنه جملة صغيرة كتبها: "للبيع مع خالص احترامي وتقديري. خوكم بدون عمل"، ستحدث قفزة نوعية في حياته، خصوصا بعد الدعم المعنوي الكبير الذي لقيه من كل المتعاطفين معه ومن تفاعلوا مع نداء استغاثته.

وأضاف الحارس السابق لشباب المحمدية والمنتخب المغربي أنه تلقى اتصالات عديدة تستفسر عن حاله وتقدم له الدعم، معلقا بالقول: "كلشي كيتصل وكلشي كيسول فيا وكلشي كان كايبكي معايا. كنشكركم بزاف".

وتوجه العراقي بشكره لساكنة الدار البيضاء وفعاليات كروية بالمنطقة، وخص بشكره كذلك الأسطورة المغربية عزيز بودربالة وكل من وقف معه في محنته، مشيرا إلى أن مجموعة من النساء طلبن تقديم مساعدة مادية له وخصهن بشكره وتقديره.

وأنهى العراقي حديثه قائلا: "مهما فعلت لأشكركم على صنيعكم وموقفكم تجاهي فلن أستطيع رد التحية بأفضل منها..أنا تراب رجليكم، وابن بلدكم ومن طبقة شعبية، وأي شيء أقدر على فعله ولو بالدعاء فإنني سأفعله.. الله يرحم ليكم الوالدين والله يحفظكم ويسر أموركم".

وبدا المصدر المذكور متأثرا جدا أثناء إلقاء كلماته، وكان يغالب دموعه تأثرا بموقف كل من كان بقربه بعد استغاثته ومحنته التي أظهرت له مقدار حب الناس له واهتمامهم به واعترافهم بما قدمه، وهذا ليس بغريب عن الشعب المغربي، لأن هذا ديدنه.