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الرئيسية | رياضة | العراقي يشكر المغاربة على تقديم المساعدة في محنته

العراقي يشكر المغاربة على تقديم المساعدة في محنته

العراقي يشكر المغاربة على تقديم المساعدة في محنته
أوعنا بلعيد
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 14:15

بث عبد اللطيف العراقي، الحارس السابق لـ"أسود الأطلس" وشباب المحمدية، "فيديو" عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، يشكر من خلاله كل من وقف معه في محنته التي يمر منها.

وقال العراقي، خلال حديثه عبر "فيديو" قرر نشره لأول مرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إنه جد متأثر عقب التعاطف معه من قبل رواد المواقع الاجتماعية ورجال ونساء الصحافة في مختلف المنابر الإعلامية وأصدقائه، بعد محنته التي يمر منها، والتي دفعته إلى عرض قفازيه للبيع عبر المنبر ذاته، لأنه بدون عمل ويحتاج إلى المال.

وأوضح العراقي أنه لم يكن يتخيل أنه جملة صغيرة كتبها: "للبيع مع خالص احترامي وتقديري. خوكم بدون عمل"، ستحدث قفزة نوعية في حياته، خصوصا بعد الدعم المعنوي الكبير الذي لقيه من كل المتعاطفين معه ومن تفاعلوا مع نداء استغاثته.

وأضاف الحارس السابق لشباب المحمدية والمنتخب المغربي أنه تلقى اتصالات عديدة تستفسر عن حاله وتقدم له الدعم، معلقا بالقول: "كلشي كيتصل وكلشي كيسول فيا وكلشي كان كايبكي معايا. كنشكركم بزاف".

وتوجه العراقي بشكره لساكنة الدار البيضاء وفعاليات كروية بالمنطقة، وخص بشكره كذلك الأسطورة المغربية عزيز بودربالة وكل من وقف معه في محنته، مشيرا إلى أن مجموعة من النساء طلبن تقديم مساعدة مادية له وخصهن بشكره وتقديره.

وأنهى العراقي حديثه قائلا: "مهما فعلت لأشكركم على صنيعكم وموقفكم تجاهي فلن أستطيع رد التحية بأفضل منها..أنا تراب رجليكم، وابن بلدكم ومن طبقة شعبية، وأي شيء أقدر على فعله ولو بالدعاء فإنني سأفعله.. الله يرحم ليكم الوالدين والله يحفظكم ويسر أموركم".

وبدا المصدر المذكور متأثرا جدا أثناء إلقاء كلماته، وكان يغالب دموعه تأثرا بموقف كل من كان بقربه بعد استغاثته ومحنته التي أظهرت له مقدار حب الناس له واهتمامهم به واعترافهم بما قدمه، وهذا ليس بغريب عن الشعب المغربي، لأن هذا ديدنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الطنجاوي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 14:26
معروف عن المغاربة كرمهم وطيبتهم
غير الله يعملنا شي تاويل الخير
ويعطينا قد نيتنا
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34
2 - الحمد لله على كل حال الأربعاء 14 نونبر 2018 - 14:28
لاحول ولا قوة الا بالله. الي عطا حياتو للمغرب سواء إكون فنان ولا لاعب كرة ولا عداء تيموتوا بصمت وتيعانيو . ودوك البرلمانيين والوزراء 5 سنين من النوم فالبرلمان ( بر الأمان ) تيزيدوهم فالفلوس كل ساعة على والو . وتقاعد مريح والحصانة وزيد وزيد ... أما فنان الشعب نهار تمرض ماتلقى حتا لي يواسيك ولاو بكلمة . الله اشافيك أ عبد الجبار الوزير وحميد الزهير . واﻷئحة طويلة . أنشري هسبريس ولا تحذفي تعليقي.
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16
3 - فخورة الأربعاء 14 نونبر 2018 - 14:35
تحية تقدير وإجلال للشعب المغربي بمشيئة الله لن يفقد مميزاته وشهامته ومعدنه الأصيل الذي يظهر جليا في المحن رغم ما يحاك له من مؤامرات وتحية تقدير أخرى للأخ الكريم لمسيرته المشرفة وكن على يقين ربي كبير
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19
4 - نصيحة الأربعاء 14 نونبر 2018 - 14:36
ما حصل لهذا الانسان درس على الأجيال الصاعدة الاتعاض به، فدوام الصحة والمال والشباب من الموحال، فاش تكون خدام متبقاش تعيش فوق المستوى ديالك دير علاش ترجع الدنيا تدور.
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31
5 - العرايشي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 14:37
الى المسؤولين عن الشأن الرياضي بالمغرب (ارحموا عزيز قوم ذل)
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15
6 - بدر الأربعاء 14 نونبر 2018 - 14:46
مازالت القلوب حية ورحمت الله وسعت كل شيء
يتكلمون عن الاحتراف والنهوظ بالمحال الرياضي وكم بذر من الاموال اليس للمحترف المغربي تغطية اجتماعية
ياللعار كل يوم نسمع ما لا يرضي كفى ياوزاة الشباب والرياضة من التخلي عن اللدين قدموا خدمة لهدا الوطن الحبيب
الله يهديكم سرقتوا كل شيء حتى الاحلام
الله ياخد فيكم الحق
ان الله يمهل ولايهمل
حداري ثم حداري
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9
7 - asar الأربعاء 14 نونبر 2018 - 14:47
اول مرة اسمع اسم العراقي يعاني العراقي بناني العلوي..اكديرة..بن كيران..العلمي..القباج...بن جلون..لم نسمع يوما انهم يعانون.
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-13
8 - شفاك الله أخي العراقي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 15:03
شيئ جميل أن تزرع الفرحة والبسمة في الإنسان وخصوصا في هده الحالات والمواقف الصعبة.
شكرا أبناء وطني على روحكم الإ نسانية وطيبوبة قلبكم،الله يجعلكم تلقوها في ميزان حسناتكم إنشاء الله.
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4
9 - Ibbe الأربعاء 14 نونبر 2018 - 15:17
لمن لا يعرف دوافع هذا السلوك. العراقي حارس سابق لشباب المحمدية و اندية اخرى تم القاء القبض عليه في محاولة بيع وشراء أحد مباريات الهواة و ذلك بالدليل فحكمت عليه الجامعة بالمنع من ممارسة أي نشاط رياضي. نسأل الله السلامة و العافية و ان يرزقك رزقا حلالا.
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-1
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