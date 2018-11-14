24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:56
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سيطرة أوروبية وخليجية على ثلث الاستثمارات في البورصة المغربية
- المغرب يطلق خدمة الأداء عبر الهاتف النقال لخفض تعاملات "الكاش"
- العراقي يشكر المغاربة على تقديم المساعدة في محنته
- اختطاف واعتداء يدخلان طفلا في غيبوبة بزاكورة
- الشقيري يصف التلاميذ المحتجين بـ"جيل القادوس"
"فيدرالية اليسار" تربط نجاح النموذج التنموي الجديد بتفعيل المحاسبة (5.00)
- برلمانيون يُنادون بإلغاء "الساعة الإضافية" .. والوزير: التوقيت تجريبي - (161)
- الحكومة تُشهر "العين الحمراء" في وجه "مُحرضي" التلاميذ المُحتجين - (126)
- حكومة العثماني تُخضع عقود الوعد بالبيع للضريبة ابتداءً من 2019 - (114)
- الشقيري يصف التلاميذ المحتجين بـ"جيل القادوس" - (109)
- العثماني يعد الأفارقة بمحاربة حوادث السير وتحسين سلامتهم الطرقية - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العراقي يشكر المغاربة على تقديم المساعدة في محنته
بث عبد اللطيف العراقي، الحارس السابق لـ"أسود الأطلس" وشباب المحمدية، "فيديو" عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، يشكر من خلاله كل من وقف معه في محنته التي يمر منها.
وقال العراقي، خلال حديثه عبر "فيديو" قرر نشره لأول مرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إنه جد متأثر عقب التعاطف معه من قبل رواد المواقع الاجتماعية ورجال ونساء الصحافة في مختلف المنابر الإعلامية وأصدقائه، بعد محنته التي يمر منها، والتي دفعته إلى عرض قفازيه للبيع عبر المنبر ذاته، لأنه بدون عمل ويحتاج إلى المال.
وأوضح العراقي أنه لم يكن يتخيل أنه جملة صغيرة كتبها: "للبيع مع خالص احترامي وتقديري. خوكم بدون عمل"، ستحدث قفزة نوعية في حياته، خصوصا بعد الدعم المعنوي الكبير الذي لقيه من كل المتعاطفين معه ومن تفاعلوا مع نداء استغاثته.
وأضاف الحارس السابق لشباب المحمدية والمنتخب المغربي أنه تلقى اتصالات عديدة تستفسر عن حاله وتقدم له الدعم، معلقا بالقول: "كلشي كيتصل وكلشي كيسول فيا وكلشي كان كايبكي معايا. كنشكركم بزاف".
وتوجه العراقي بشكره لساكنة الدار البيضاء وفعاليات كروية بالمنطقة، وخص بشكره كذلك الأسطورة المغربية عزيز بودربالة وكل من وقف معه في محنته، مشيرا إلى أن مجموعة من النساء طلبن تقديم مساعدة مادية له وخصهن بشكره وتقديره.
وأنهى العراقي حديثه قائلا: "مهما فعلت لأشكركم على صنيعكم وموقفكم تجاهي فلن أستطيع رد التحية بأفضل منها..أنا تراب رجليكم، وابن بلدكم ومن طبقة شعبية، وأي شيء أقدر على فعله ولو بالدعاء فإنني سأفعله.. الله يرحم ليكم الوالدين والله يحفظكم ويسر أموركم".
وبدا المصدر المذكور متأثرا جدا أثناء إلقاء كلماته، وكان يغالب دموعه تأثرا بموقف كل من كان بقربه بعد استغاثته ومحنته التي أظهرت له مقدار حب الناس له واهتمامهم به واعترافهم بما قدمه، وهذا ليس بغريب عن الشعب المغربي، لأن هذا ديدنه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
غير الله يعملنا شي تاويل الخير
ويعطينا قد نيتنا
يتكلمون عن الاحتراف والنهوظ بالمحال الرياضي وكم بذر من الاموال اليس للمحترف المغربي تغطية اجتماعية
ياللعار كل يوم نسمع ما لا يرضي كفى ياوزاة الشباب والرياضة من التخلي عن اللدين قدموا خدمة لهدا الوطن الحبيب
الله يهديكم سرقتوا كل شيء حتى الاحلام
الله ياخد فيكم الحق
ان الله يمهل ولايهمل
حداري ثم حداري
شكرا أبناء وطني على روحكم الإ نسانية وطيبوبة قلبكم،الله يجعلكم تلقوها في ميزان حسناتكم إنشاء الله.