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الرئيسية | رياضة | وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب"

وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب"

وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب"
أيوب صدور من وزان
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:10

أصدرت وزارة الشباب والرياضة مذكرة جرى تعميمها على المدراء الجهويين والإقليميين للوزارة بولايات وعمالات المملكة، بخصوص الاستفادة من خدمات المراكز الرياضية والملاعب سوسيو رياضية للقرب، بما في ذلك المسابح المغطاة التابعة لها.

ووفق الدورية الوزارية، التي توصلت بها هسبريس، فإن "ولوج مراكز الرياضة وملاعب القرب التابعة للوزارة الوصية أصبح مجانيا، ولم يعد مسموحا استخلاص الواجبات المنصوص عليها في القرار السابق؛ وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية".

وتبعا للمصدر ذاته، فإن هذا القرار يأتي "في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين ودمقرطة الولوج إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمختلف العمالات والأقاليم".

ودعت الوزارة عموم المسؤولين الجهويين والإقليميين إلى "بحث السبل الكفيلة لوضع برمجة ملائمة لهذه المؤسسات مع إعطاء الأولوية للجمعيات النشيطة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - moslime الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:39
شكرا لكم كثيرا على مجانية اللعب . نحبكم أيها الوزارة بجميع مكوناتها (الله يهديكم)
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5
2 - عبدو الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:46
فين هادشي في الموزمبيق، راه أغلبية ملاعب القرب مغلقة والدراري كيلعبوا في الزناقي عرضة للكسايد، أقرب مثال عن هذه الظاهرة، ملعب القرب الذي دشنه الملك أخيرا بمراكش بمنطقة أسكجور صوكوما، وقال المتدخلون عند الزيارة بأنه مفتوح في وجه شباب وأطفال الحي وأنه يستقبل 3000 متدرب ولاعب يوميا، والحقيقة أنه مغلق ولم يفتح أبدا إلا عند التدشين وأغلق تانية، باراكا من الكدوب على العالم، أما حنا راه عارفين آش واقع. الله يعطينا وجهكوم. وأتمنى من هيسبريس أن تقوم باستطلاع لكشف حقيقة ملاعب القرب بصوكوما وطريق أوريكا و مركب الزرقطوني وووو.
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8
3 - يزن الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:46
اتنمى فقط ان تستعمل هذه المنشآت بطريقة معقلنة وعدم اتلافها كما يحصل في مباريات البطولة الوطنية فالأمر منوط بالمستفيدين
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6
4 - بوجدوري الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:50
شكرا للسيد وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي على هذا القرار الشجاع والذي يجسد سياسة القرب نحن في مدينة بوجدور عانينا كثيرا من عصابة ومرتزقة وشلاهبية كانو يفرضون اتاوات لاستغلال القاعة المغطاة بالاقليم فهناك مجموعات دفعت مبلغ 6000 درهم كانخراط بغير وجه حق تذهب لجيوب المسؤول عن ندبير القاعة وبعض معاونيه والغريب في الأمر أن رجال السلطة يلعبون مجانا ب 00 درهم كما أن هناك ملعب بحي الوحدة معشوشب لكي تلعب فيه عليك دفع 10 دراهم للماتش الواحد مهزلة تقع في بوجدور
عصابة تتحكم في القاعة المغطاة الأكثر من ذلك في أحد السنوات نم حرمان جمعيات رياضية مقابل كرائها لمؤسسة تعليمية خاصة بالأقليم مؤسسة النجاح
ويؤكد العديد ان مجموع الإستخلاصات السنوية والتي هي بغير وجه حق لجيب تصل إلى 18 مليون سنتيم سنويم
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3
5 - vive le maroc الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:52
مبادرة جيدة ولكن ستنتج الاكتضاض
ستصبح عوض 7 لاعبين في الفرقة 333 لاعب في الملعب.
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3
6 - من فاس والى العمدة الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:00
سؤال... اين هي ملاعب القرب. في مدينة فاس.. العاصمة العلمية.. والعقل السليم في الجسم السليم. او اصبحت عاصمة الاجرام. والمخدرات. .لماذا لا يتخذ هذا العمدة و ماله من سلط طنجة نمودجا في ملاعب القرب والقصد لكرة القدم. كل حي بملاعبه ومكانه و حراسه... اقول فعلا ملاعب. وليس ضحك على الشعب... لكل من زار طنجة فليحيي عمدتها.. حوالي 140 ملعب للقرب بمعايير دولية.. ناهيك عن المغطات.... ترى الشباب في اوقات فراغهم يتريضون........ ويرجعون لبيوتهم. اما فاس فالقرقوبي و الجريمة.. و مافيات العقار. بتنسيق مع مصالح الدولة
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0
7 - 3issa الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:05
السلام عليكم يا اخوان.
الله يعاونكم
الشكر الجزيل
ابناء الوطن البررة
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2
8 - وجدي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:12
حشومة تقول عليهم ملاعب هادي الشي مين كنا نخلصوا كي غادي ترجع باطل غي خليها علا الله مهيم مزيانة غي هوا الصيانة ضرورية مرة مرة
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9 - وزير الرياضة خارج التغطية! الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:20
سيدي الوزير الرياضة يجب ممارستها منذ الصغر وفي الأحياء الفقيرة لكي يتم تسييرها، لأنه بنيت ملاعب القرب بجهل وقلصت المواهب للشباب بسبب المقابل المادي لولوج هذه الملاعب والتي يفترض أن تكون مفتوحة للجميع دون مقابل عوض الوصاية والحجر عليها وترك الأطفال يلعبون بجوارها وسط الشارع معرضين أنفسهم لحوادث للسير، لذلك يجب نهج مجانية ممارسة الرياضة للجميع بهذه الملاعب مع الاكتفاء بمراقبتها وصيانتها.
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