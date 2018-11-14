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كُتّاب وآراء
وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب"
أصدرت وزارة الشباب والرياضة مذكرة جرى تعميمها على المدراء الجهويين والإقليميين للوزارة بولايات وعمالات المملكة، بخصوص الاستفادة من خدمات المراكز الرياضية والملاعب سوسيو رياضية للقرب، بما في ذلك المسابح المغطاة التابعة لها.
ووفق الدورية الوزارية، التي توصلت بها هسبريس، فإن "ولوج مراكز الرياضة وملاعب القرب التابعة للوزارة الوصية أصبح مجانيا، ولم يعد مسموحا استخلاص الواجبات المنصوص عليها في القرار السابق؛ وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية".
وتبعا للمصدر ذاته، فإن هذا القرار يأتي "في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين ودمقرطة الولوج إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمختلف العمالات والأقاليم".
ودعت الوزارة عموم المسؤولين الجهويين والإقليميين إلى "بحث السبل الكفيلة لوضع برمجة ملائمة لهذه المؤسسات مع إعطاء الأولوية للجمعيات النشيطة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
عصابة تتحكم في القاعة المغطاة الأكثر من ذلك في أحد السنوات نم حرمان جمعيات رياضية مقابل كرائها لمؤسسة تعليمية خاصة بالأقليم مؤسسة النجاح
ويؤكد العديد ان مجموع الإستخلاصات السنوية والتي هي بغير وجه حق لجيب تصل إلى 18 مليون سنتيم سنويم
ستصبح عوض 7 لاعبين في الفرقة 333 لاعب في الملعب.
الله يعاونكم
الشكر الجزيل
ابناء الوطن البررة