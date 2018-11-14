فاخر يحمي لاعبيه و"الألتراس" يوضح معنى القبر

أوعنا بلعيد

قرر امحمد فاخر، مدرب الجيش الملكي، إبعاد لاعبيه عن الضغط الذي يعيشه الفريق حاليا بسبب المكالمة الهاتفية المسربة المنسوبة إلى اللاعب يوسف القديوي والاحتجاجات الجماهيرية التي أعقبت تذبذب نتائج الفريق، بمنحهم يومي راحة، على أن تُستأنف التداريب اليوم الأربعاء.

وارتأى فاخر أن يستغل توقف مسابقة الدوري الاحترافي نهاية الأسبوع بسبب فترة التوقف الدولية، حيث سيخوض المنتخب الوطني المغربي مباراة قوية أمام منافسه المنتخب الكاميروني برسم الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية، ومتّع لاعبيه بيومي راحة لإبعادهم عن الضغوطات وما يمر به الفريق في الوقت الراهن، لا سيما بعد الغضب الجماهيري.

وعاش فاخر تحت ضغط كبير أثناء خوضه مباراة اتحاد طنجة بعد الرسائل التي بعث بها الفصيل المساند للفريق العسكري، التي أكد من خلالها دعمه اللامشروط لابن النادي يوسف القديوي عقب مكالمته المسربة التي يتهم فيها فاخر بـ"التبزنيز" في اللاعبين، كما تم رفع لافتة تهدد حياة المدرب بعدما طلب منه الجمهور الاختيار بين الإقالة أو القبر.

من جانبه، شرح فصيل "بلاك أرمي"، عبر بيان له، مضمون اللافتة والرسالة من ورائها، قائلا إنه يقصد "تقبير مسيرة المدرب المهنية والرياضية كمدرب مع الزعيم بعدما خان الأمانة وثقة الجمهور فيه، والمطلب الآن أصبح رحيله مع شرذمة المفسدين وليس ما تم فهمه وتأويله بأن المجموعة هددت فاخر بقتله"، بتعبير البيان.

وسينضم يوسف القديوي إلى مران الجيش، اليوم، بعد غيابه عن مباراة اتحاد طنجة ضمن مسابقة الدوري الاحترافي باتفاق مع مسؤولي النادي عقب حادث المكالمة الهاتفية المسربة المنسوبة اليه، التي ينفي صحتها جملة وتفصيلا ويؤكد أنها مفبركة، وهو ما ستحسم فيه التحقيقات الجارية من قبل إدارة العساكر.