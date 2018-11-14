مارادونا: سولاري لن يستمر طويلا مع ريال مدريد

هسبريس ـ مُتابعة

أشار أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا إلى أنه لا يعتقد أن المدرب الجديد لريال مدريد، مواطنه سانتياغو سولاري، سيستمر لفترة طويلة مع "النادي الملكي" لاعتبار أنه لا يحظى برصيد كاف من التاريخ والخبرة.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "ماركا" قال مارادونا إنه سواء في حالة ليونيل سكالوني الذي تولى تدريب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، أو سولاري مع الريال، فإن كليهما "ليس لديهما تاريخ لتدريب فرق بهذا الحجم، لكن إذا كانا قد تم اخيتارهما فهذا قرار رئيس الاتحاد الأرجنتيني ورئيس ريال مدريد، لكن لا أعتقد أنهما سيستمران طويلا. المدربان يحتاجان لخوض العديد من التجارب لتكوين خبرة".

وحين سؤل عن المدير الفني الأسبق للريال، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تولى تدريب الفريق الإسباني دون أن يكون لديه تاريخ في التدريب، أبرز مارادونا: "حين يكون اسمك زيدان فإن الأمر يختلف مقارنة بأن يكون اسمك سكالوني أو سولاري".

وعن إمكانية توليه هو تدريب الريال قال الدولي الأرجنتيني الأسبق: "كنت لأود ذلك كثيرا. لدي رصيد كاف من التاريخ، لكن هكذا جرت الأمور، إنني أدرب الآن دورادوس دي سيناولا (بدوري الدرجة الثانية المكسيكي) وأنا سعيد معهم".

وحول العمل في التدريب بإسبانيا أكد أنه يود ذلك أيضا ،"لكن في إطار مشروع طويل المدى... أنا كمدرب ما زال لدي الكثير لأتعلمه لذلك أعتقد أنني سأذهب لمانشستر لأسبوع لرؤية (جوزيه) مورينيو وهو يدرب ولأسأله عن الكثير من الأمور"، معتبرا أن المدرب البرتغالي "هو الأفضل بلا شك"، بتعبيره.

كما اعتبر أن مورينيو أفضل من بيب غوارديولا الذي أكد أنه عرف كيف يستثمر إرث الهولندي الراحل يوهان كرويوف، وذكر بأن المدرب الإسباني لم يخترع "تيكي تاكا" بل كرويف، "كل ما في الأمر هو أن بيب لديه الآن المكانة التي تسمح له باختيار أي لاعب في العالم يريده وهذا يجعل التيكي تاكا أكثر سهولة".

وعما إذا كان يعتقد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعود للمنتخب، أكد مارادونا "أعتقد أنه سيفعل، لأنه إن لم يفعل سنصبح في الجحيم.. لكن لا بأس أن يأخذ بعض الراحة الآن".

ونفى المدرب السابق للألبيسليستي أن يكون قد صرح في وقت سابق بأن ميسي ليس لديه مقومات القائد، مؤكدا "ليو صديقي ولا يمكنني أن أتحدث مطلقا بالسوء عن صديق لي...أقول عن ليو إنه ظاهرة..وإن هناك لاعبين يذهبون للحمام 20 مرة قبل المباراة لكنني لم أقصد ميسي مطلقا".

وأضاف "على العكس تماما، ما أراده ميسي (يقصد في مونديال 2010)، هو التغيير بسرعة والخروج للملعب والركض وراء الكرة، وهو أمر لم يفعله لاعبون آخرون فضلوا الاختباء".