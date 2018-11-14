تفاصِيل صغيرة تحسِم لائحَة المُغادرين لفريق الوداد

هسبورت - محمد فنڭار*

عَلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن إدارة الوداد الرياضي وضعت بعض الأسماء في لائحة الانتقالات في مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما تصر على بيع عقد أخرى أو إعارة البعض نحو تجارب جديدة.

وكَشَفَ مصدر خاص لـ"هسبورت" أن إدارة الفريق "الأحمر" ترغب في تسريح أسماء غير فعالة في تشكيل النادي تثقل كاهله براتب شهري ومنحة التوقيع، وبات على الإدارة أن تجد لها حلا لتفادي الوقوع في مشاكل مادية في حالة رغبتها في التظلُّم لدى الجهات المختصة.

وأَوْرَدَ المصدر ذاته أن الضجة الجماهيرية التي ترافق إسماعيل الحداد بعد تراجع مستواه تفرض على الفريق بيع عقده أو على الأقل إعارته لفريق خليجي، مبرزا أن اللاعب بدوره أكد استعداده لتغيير الأجواء ورغبته في الرحيل بعد سنوات قضاها مع الوداد.

وأَضَافَ مصدرنا أن رشيد حسني لن يتمكَّن من مواصلة مساره مع وصيف البطولة الاحترافية الموسم الماضي، وسيتم تسريحه بعد اقتراب نهاية عقده لكونه من اللاعبين المستفيدين من عطلة طويلة المدى مؤدى عنها لسنوات دون الاستفادة من خدماته، فيما تم الحسم في أمر فسخ عقد الحارس ياسين الخروبي الذي قرر مغادرة الفريق في المركاتو المقبل.

ويَدرُس النادي أيضا إمكانية إعارة المهاجم النيجيري غابرييل أوكيتشوكو لأحد الفرق الوطنية، حتى يتعوَّد على طقوس الدوري الاحترافي ويندمج بشكل جيد ثم يعود من جديد إلى الفريق أكثر نضجا وخبرة.

وأَشَارت "هسبورت" سابقا إلى أن الدولي الإيفواري إبراهيم كومارا مرشَّح بقوة لمغادرة الفريق بحكم المستويات الجيدة التي يبصم عليها؛ إذ يتابعه فريقا "رين" الفرنسي و"الأهلي" المصري من أجل التعاقد معه والاستفادة من خدماته وخبرته في خط الدفاع.

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