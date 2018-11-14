الرجاء يطلب تأجيل مباراته أمام متصدر البطولة

أوعنا بلعيد

تقدم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم برسالة رسمية إلى لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يطلب من خلالها تأجيل مباراته المرتقبة أمام متصدر ترتيب الدوري المغربي الاحترافي حسنية أكادير، يوم السبت المقبل، برسم مؤجل الجولة الثانية، بسبب استدعاء ثلاثة لاعبين من النسور الخضر إلى منتخباتهم الوطنية.

وحسب قانون جامعة الكرة، يحق لأي فريق يستدعى منه ثلاثة لاعبين لتمثيل منتخبات بلدانهم طلب تأجيل اللقاء، وهو ما يسرى على الفريق الأخضر بعد توجيه هيرفي رونار، مدرب أسود الأطلس، الدعوة لعبد الاله الحافيظي، واستدعاء مدرب المنتخب الليبي لاعب الرجاء سند الورفلي، والتحاق ليما مابيدي بمعسكر منتخبه الكونغولي؛ ما دفع الفريق الأخضر إلى طلب تأجيل اللقاء، لا سيما عقب إصابة اثنين من أفضل لاعبيه، ويتعلق الأمر بعبد الرحيم الشاكير وعبد الجليل جبيرة.

ورفض كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء، في وقت سابق، تأجيل المباراة أمام غزالة سوس، وكان يعتبرها أفضل استعداد لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي في نهائي "الكاف"، وهو ما دفع مدرب المنتخب المحلي، جمال السلامي، إلى عدم توجيه الدعوة للاعبي الفريق الأخضر ليترك لهم المجال لخوض مؤجل الجولة الثانية.

وتراجع الرجاء عن قراره السابق بخوض اللقاء، ويصر حاليا على تأجيله، لا سيما أن الطاقم التقني يرغب في مواجهة حسنية أكادير بصفوف مكتملة بينما يغيب عنه في الوقت الحالي خمسة من أبرز لاعبيه، ثلاثة منهم لتأدية الواجب الوطني، واثنان بداعي الإصابة.

ويخشى النسور الخضر إصابة أي لاعب جديد أثناء خوض مباراة الحسنية؛ ما سيؤثر على التركيبة البشرية للفريق التي ستواجه فيتا كلوب الكونغولي يوم 25 من شهر نونبر الجاري. لهذا، ارتأت إدارة الفريق أن تتقدم بطلب تأجيل اللقاء على وقت لاحق.