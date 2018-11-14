فقدان خدمات لاعبين وداديين يزيد معاناة البرمجة‎

أوعنا بلعيد

طلب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم تأجيل مباراته المقبلة أمام يوسفية برشيد برسم مؤجل الجولة الثانية من الدوري المغربي الاحترافي المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، بسبب فقدان خدمات 4 من لاعبيه الأساسيين عقب توجيه الدعوة لهم لتمثيل منتخباتهم الوطنية.

وتوصلت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برسالة رسمية من الوداد الرياضي، يطلب من خلالها تأجيل مباراته أمام يوسفية برشيد، بعد استدعاء الناخب المغربي هيرفي رونار، مدرب "الأسود"، لكل من الحارس رضى التكناوتي والمدافع أشرف داري، خلال قائمته النهائية التي ستواجه منتخب الكاميرون برسم الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية 2019 .

وسيحرم الطاقم التقني لـ"الفريق الأحمر" كذلك من خدمات المدافع الشيخ ابراهيم كومارا بعد استدعائه من قبل مدرب المنتخب الإيفواري، وهو ما يسري على المهاجم وليام جيبور المستدعى من قبل مدرب المنتخب الليبيري، لتبلغ غيابات الوداد أمام اليوسفية أربعة لاعبين يشكلون الدعامة الأساسية في تشكيلة "الواك".

وفاجأ طلب الوداد والرجاء تأجيل مباراتيهما لجنة البرمجة، لاسيما أنها تدخلت وطلبت من جمال السلامي، مدرب المنتخب المحلي، عدم توجيه الدعوة للاعبي الفريقين حتى يتسنى لهما خوض المباراتين المؤجلتين أمام يوسفية برشيد وحسنية أكادير.

وكانت الجامعة الملكية لكرة القدم رخصت لفريق الوداد خوض مباراته على أرضية مركب محمد الخامس، رغم إخضاعه للإصلاحات والصيانة، مستغلة في ذلك حصولها على رخصة استثنائية من أجل إجراء قمة "أسود الأطلس" ونظيره منتخب الكاميرون يوم الجمعة المقبل في الملعب ذاته، وارتأت أن يخوض "الواك" لقاءه بعد مرور 24 ساعة على أرضية "دونور".