الرجاء يؤهل الشاكير بتداريب خاصة قبل نهائي "الكاف"

أوعنا بلعيد

‪ ينكب كل من الطاقم التقني والطبي لفريق الرجاء الرياضي على تأهيل اللاعب عبد الرحيم الشاكير ليكون جاهزا لخوض مباراة القمة برسم نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فيتا كلوب الكونغولي، إذ يعول على خدماته الإسباني كارلوس غاريدو، ويراه دعامة أساسية لا يمكنه الاستغناء عنها.

وعلمت جريدة هسبريس من مصدر مقرب أن الطاقم الطبي لفريق الرجاء، بالاتفاق مع الطاقم التقني، وضع برنامجا تدريبيا خاصا لعبد الرحيم الشاكير، يخول له استعادة لياقته البدنية قبل عودته للمشاركة في التداريب الجماعية لـ"النسور الخضر".

ووفق المصدر ذاته فقد قرر الطاقمان التقني والطبي منح اللاعب الشاكير الوقت الكافي لاستعادة لياقته، حتى يكون جاهزا لخوض مباراة النهائي أمام فيتا كلوب، إذ يعول كارلوس غاريدو، مدرب "النسور الخضر"، على خدماته ويرى دوره مهما لا غنى عنه في تشكيلته الأساسية، بحكم أدواره التكتيكية على أرضية الميدان والخبرة التي راكمها.

وأصيب اللاعب المذكور عندما خاض فريقه مباراة نصف نهائي كأس العرش أمام الوداد الرياضي الفاسي، حيث أقصي الرجاء؛ وابتعد عن التداريب لأسبوعين، ليحرم من المشاركة أمام اتحاد طنجة والكوكب المراكشي ضمن مسابقة الدوري المحلي عقب الإصابة التي ألمت به.

وتعول مكونات "الخضر" على تحقيق لقب "الكاف" أمام فيتا كلوب، لهذا تؤكد حرصها على استعادة جميع اللاعبين المصابين قبل يوم 25 من شهر نونبر الجاري، إذ سيستقبل الرجاء منافسه الكونغولي في النهائي.