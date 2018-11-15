تشيلسي يجاري تحقيق "الفيفا" في جلب الناشئين

هسبريس ـ مُتابعة

قال نادي تشيلسي، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، إنه يتعاون مع تحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم في إمكانية ارتكاب مخالفات للوائح بشأن تعاقده مع لاعبين أجانب أقل من 18 عاما.

وذكرت تقارير بريطانية أن تشيلسي وأربعة أندية أخرى في الدوري الممتاز تخضع لتحقيقات من الفيفا في مزاعم تتعلق بارتكاب مخالفات، وربما يتعرض لعقوبة بمنعه من إبرام تعاقدات لو تأكدت إدانته.

وذكر موقع "ميديابارت" الفرنسي للتحقيقات أن وحدة النزاهة والسلامة بالفيفا ستطلب معاقبة الأندية المخالفة بحرمانها من ضم أي لاعبين لمدة عامين، إضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف فرنك سويسري (حوالي 497 ألف دولار).

وقال تشيلسي، في بيان، إنه "يتعاون بشكل كامل مع الفيفا وقدم دليلا شاملا يؤكد التزامه بلوائح الفيفا".