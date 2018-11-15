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الرئيسية | رياضة | أداء الإسباني هيرموسو يثير انتباه نادي أرسنال

أداء الإسباني هيرموسو يثير انتباه نادي أرسنال

أداء الإسباني هيرموسو يثير انتباه نادي أرسنال
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 15 نونبر 2018 - 11:10

أشارت العديد من الصحف الإنجليزية إلى اهتمام مدرب نادي أرسنال، الإسباني أوناي إيمري، بضم لاعب إسبانيول ماريو هيرموسو، الذي بدأ يلمع نجمه هذا الموسم بشكل دفع المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، لويس إنريكي، إلى استدعائه لقائمة "لا روخا" للمرة الأولى.

وذكرت عدة صحف أن أرسنال يعد أحد الأندية التي تسعى لضم هيرموسو في موسم الانتقالات الشتوي المقبل، مثل بايرن ميونخ الألماني وكذلك ريال مدريد الذي يمتلك 50% من حقوق اللاعب المعار مجانا من فريق الناشئين إلى إسبانيول، منذ يوليوز 2017.

ويقدم اللاعب صاحب الـ23 عاما موسما رائعا مع إسبانيول، الذي انتقل إلى صفوفه الموسم الماضي على يد المدرب السابق للفريق الكتالوني جوردي لاردين.

قيمة الشرط الجزائي في عقد هيرموسو تبلغ 40 مليون يورو حال انتقاله لأي ناد آخر، باستثناء الريال الذي سيدفع مبلغا أقل كونه يمتلك 50% من حقوق اللاعب، وكل المؤشرات تدل على أن "النادي الملكي" سيسترده في يناير القادم.

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