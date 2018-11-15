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الرئيسية | رياضة | التأجيل يطال مواجهة الوداديّين ويوسفية برشيد

التأجيل يطال مواجهة الوداديّين ويوسفية برشيد

التأجيل يطال مواجهة الوداديّين ويوسفية برشيد
أوعنا بلعيد
الخميس 15 نونبر 2018 - 12:34

وافقت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على طلب الوداد الرياضي تأجيل مباراته أمام يوسفية برشيد، والتي كان مقررا إجراؤها يوم السبت المقبل على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، برسم مؤجل الجولة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية.

وعلمت هسبريس أن الوداد الرياضي سيخوض مباراته أمام يوسفية برشيد يوم 22 من شهر نونبر الجاري، بعد أن خيرته الجامعة بين 21 أو 22 من الشهر ذاته لإجراء اللقاء؛ فاختارت إدارة "الأحمر" التاريخ المذكور.

وكانت اللجنة المذكورة توصلت برسالة رسمية من الوداد الرياضي، يطلب من خلالها تأجيل مباراته أمام يوسفية برشيد، بعد استدعاء الناخب المغربي هيرفي رونار لكل من الحارس رضى التكناوتي والمدافع أشرف داري في قائمته النهائية التي ستواجه منتخب الكاميرون برسم الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية 2019.

كما تم استدعاء المدافع الشيخ ابراهيم كومارا من قبل مدرب المنتخب الإيفواري، وهو ما يسري على المهاجم الليبيري وليام جيبور، الذي لبى نداء وطنه، لتبلغ غيابات الوداد أمام اليوسفية 4 لاعبين يشكلون الدعامة الأساسية في تشكيلة "الواك".

ورفض "الفريق الأحمر" خوض مباراته أمام اليوسفية المحتل للمركز الثالث في الترتيب العام وهو منقوص من دعائمه الأساسية، ما سيصب في صالح الفريق المنافس، لاسيما أن الوداد يرغب في العودة بشكل قوي لمحو آثار النتائج السلبية التي حققها ومصالحة جماهيره الوفية.

وكان الوداد سيجري المباراة محروما من دعم جماهيره بعد أن قضت لجنة العقوبات التابعة للجامعة بمعاقبته بخوض مباراة واحدة بدون جمهور بعد أحداث الشغب التي شهدها المركب الرياضي بمدينة فاس عقب احتضانه مواجهة نصف النهائي برسم كأس العرش أمام نهضة بركان.

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